Peñíscola será el epicentro de la Odontología valenciana en 2027

Representantes del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) formarán parte del Comité Organizador de la LIV Reunión del Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia (CEOE), que tendrá lugar en Peñíscola del 17 al 19 de junio de 2027.

El anuncio oficial de la nueva sede se ha realizado durante la recién clausurada última edición de la Reunión del CEOE celebrada en Dénia, por parte del presidente del Comité Organizador del próximo encuentro en la provincia de Castellón, Jorge Cantero, quien destaca la satisfacción con la que el Colegio asume el reto de este trabajo en equipo para el diseño y desarrollo de una de las citas científicas más relevantes del calendario odontológico valenciano. “Iniciamos rodaje con el compromiso de ofrecer un programa de alto nivel científico y un espacio que favorezca el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales”, ha explicado.

El presidente del Comité Organizador de la Reunión del CEOE 2027, Jorge Cantero, durante el anuncio de la elección de Peñíscola como sede del encuentro odontológico / Mediterráneo

La reunión se celebrará bajo el lema 'Ciencia, Lazos, Horizonte', una propuesta que resume la filosofía de esta edición. Ciencia representa el compromiso con la excelencia académica y la formación multidisciplinar; Lazos, la importancia de fortalecer las relaciones profesionales y personales entre compañeros; y Horizonte, la voluntad de mirar al futuro de la profesión y de la salud bucodental.

Peñíscola ha sido elegida como sede por ofrecer un entorno que combina patrimonio histórico, cultura y el paisaje mediterráneo, según han destacado desde el CODECS. Su casco antiguo, presidido por el Castillo del Papa Luna, junto con su proyección como escenario cinematográfico internacional, convertirán a la ciudad en un “marco idóneo” para el desarrollo de las actividades científicas y sociales del encuentro, ha reseñado Cantero.

El Palacio de Congresos de Peñíscola albergará las conferencias, mesas redondas y talleres previstos en el programa científico, que se complementará con actividades de convivencia y de ocio para enriquecer la experiencia entre los asistentes más allá de las sesiones académicas.

Ser parte de la organización de esta reunión supone un “nuevo reto” para el CODECS, que ya ha comenzado a trabajar en la preparación del evento. En este proceso, el Colegio contará con el respaldo de la Secretaría Técnica de la Reunión Anual del CEOE, “cuyo apoyo y experiencia resultarán fundamentales para coordinar una cita de esta envergadura y garantizar su correcto desarrollo”, han añadido desde el comité organizador de Peñíscola 2027.

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Con esta nueva edición, el CODECS reafirma su compromiso con la formación continuada, la excelencia científica y la promoción de espacios de encuentro entre los profesionales de la Odontología. En los próximos meses se irán dando a conocer nuevos detalles sobre el programa científico, los ponentes invitados y las actividades que conformarán la LIV Reunión del CEOE, que convertirá a Peñíscola en el punto de encuentro de la Odontología valenciana durante tres jornadas dedicadas a la ciencia, la innovación y el encuentro entre los profesionales del sector.