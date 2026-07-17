El Ayuntamiento de Onda, a través de la Policía Local, ha organizado una jornada formativa, dirigida a las personas mayores, con el objetivo de ofrecerles herramientas prácticas para mejorar su seguridad y bienestar durante el verano. La actividad, impartida por agentes de la Unidad de Proximidad en el salón de actos del Centro Integral de Mayores CIM Montí, ha aportado consejos de prevención frente a estafas y robos, así como recomendaciones para afrontar de forma segura los episodios de altas temperaturas.

Durante la sesión, los agentes han abordado situaciones cotidianas que pueden afectar especialmente a las personas mayores, como los intentos de fraude telefónico, las estafas mediante Bizum y SMS, enlaces fraudulentos o las visitas inesperadas a domicilio. Asimismo, han explicado pautas sencillas para reaccionar correctamente ante cualquiera de estas situaciones y han recordado la importancia de contactar con la Policía Local ante cualquier sospecha.

La Policía Local de Onda promueve la seguridad y el bienestar de las personas mayores durante el verano / Mediterráneo

La jornada también ha dedicado un espacio para la prevención de los efectos de las altas temperaturas, recordando que las personas mayores constituyen uno de los colectivos más vulnerables durante las olas de calor. En este sentido, han trasladado pautas para mantenerse correctamente hidratados, evitar salir en las horas centrales del día, mantener la vivienda fresca y ventilada, vestir ropa ligera y reconocer las principales señales de alarma de un golpe de calor.

En esta línea, el concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor, ha destacado: "Nuestro objetivo es que las personas mayores cuenten con información útil que les permita desenvolverse con mayor tranquilidad y seguridad”. “Queremos que tengan las herramientas necesarias para protegerse, tanto frente a las estafas como ante los riesgos que suponen las altas temperaturas, especialmente en estos meses de verano y en su día a día", ha añadido.

Material informativo

Además de la charla, los asistentes han recibido material divulgativo elaborado por la Policía Local de Onda con recomendaciones prácticas para proteger su salud durante los episodios de calor extremo y mejorar su seguridad. Los folletos incluyen consejos sobre hidratación, prevención de golpes de calor, identificación de las principales señales de alarma y pautas para actuar ante situaciones de emergencia. Asimismo, recogen medidas sencillas para prevenir robos y estafas, como desconfiar de llamadas o mensajes sospechosos, no facilitar datos personales o bancarios por teléfono y saber cómo reaccionar ante posibles intentos de fraude.

Compromiso con el envejecimiento activo

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para promover un envejecimiento activo, saludable y seguro, complementando la programación que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año para las personas mayores. Además de fomentar hábitos saludables y la prevención, estas acciones contribuyen a reforzar la autonomía personal, la participación social y el bienestar de este colectivo, acercando los servicios municipales y la Policía Local a quienes más pueden necesitarlos.