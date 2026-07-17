Soneja garantiza la continuidad del Museo del Yeso con la renovación del convenio de la cripta parroquial

El Ayuntamiento de Soneja ha renovado el convenio que permitirá mantener el Museo del Yeso en la cripta de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel durante los próximos cuatro años. El acuerdo, alcanzado tras varios meses de negociaciones directas entre el consistorio y la Diócesis de Segorbe-Castellón, garantiza la continuidad de un espacio que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de la comarca del Alto Palancia.

La renovación del convenio pone fin a un proceso de negociación iniciado ante el inminente vencimiento del acuerdo suscrito en 2001, que permitió al Ayuntamiento recuperar una antigua cripta en estado de abandono para convertirla en el actual Museo del Yeso. Durante estos veinticinco años, el consistorio ha impulsado la recuperación del espacio mediante inversiones públicas, la ampliación de sus colecciones y la organización de numerosas exposiciones temporales, conferencias, presentaciones y actividades culturales.

El nuevo convenio actualiza las condiciones del acuerdo original, adaptándolas a la normativa vigente y a la realidad actual del espacio. Entre otras cuestiones, contempla una compensación económica por el uso del inmueble, fijada a partir de una tasación oficial e independiente, al tiempo que mantiene el uso público exclusivo de la cripta como museo.

El Museo del Yeso continuará su actividad tras la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y la Diócesis / Mediterráneo

Negociación directa con la Diócesis

El Ayuntamiento ha querido destacar el clima de diálogo institucional que ha permitido alcanzar este acuerdo, fruto de las negociaciones mantenidas directamente con la Diócesis de Segorbe-Castellón durante los últimos meses.

En este sentido, el alcalde de Soneja, Benjamín Escriche, ha agradecido expresamente la disposición mostrada por el Vicario General de la Diócesis, Javier Aparici Renau, durante todo el proceso. "Quiero agradecer la voluntad de diálogo y la responsabilidad institucional demostrada por la Diócesis de Segorbe-Castellón y, especialmente, por su Vicario General, Javier Aparici Renau. Gracias a ese trabajo conjunto ha sido posible alcanzar un acuerdo que garantiza la continuidad del museo y protege un espacio que forma parte de la historia y de la identidad de Soneja", ha señalado.

El primer edil ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido, desde el inicio de las conversaciones, garantizar que el Museo del Yeso continuara abierto al público y mantuviera su actividad cultural. "Nuestro único objetivo siempre ha sido defender el interés general y asegurar que este museo, recuperado y puesto en valor gracias al esfuerzo del Ayuntamiento durante los últimos veinticinco años, siga siendo un espacio al servicio de todos los vecinos y vecinas", ha afirmado.

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Con la firma del nuevo convenio, el Museo del Yeso continuará desarrollando su programación cultural y mantendrá su actividad como espacio de divulgación de la industria yesera, uno de los principales elementos que han marcado la historia económica y social de Soneja.