Más de 25 embarcaciones escoltan a la Virgen del Carmen por la costa de Orpesa

La imagen de la Virgen del Carmen ha vuelto a surcar este sábado las aguas de Orpesa acompañada por más de 25 embarcaciones. Barcos engalanados con banderitas han llenado de color el Puerto Deportivo durante una de las celebraciones más arraigadas del verano en el municipio.

En la procesión marítima han participado las 25 embarcaciones que se habían inscrito previamente, a las que se han unido otras de forma improvisada durante el recorrido. Todas ellas han acompañado a la patrona de los marineros por el interior del puerto y en su salida hacia la playa de la Concha y el cabo de Orpesa.

La comitiva ha partido después de los actos religiosos celebrados en el Club Náutico. La jornada había comenzado a las 18.30 horas con el traslado en procesión de la imagen hasta el recinto de la misa, concelebrada por el padre prior del Convento Carmelitano del Desierto de las Palmas.

A las 20.00 horas, la Virgen del Carmen ha embarcado para iniciar el recorrido marítimo ante la mirada de los asistentes congregados en el puerto. En la celebración también han participado las autoridades municipales, que han acompañado la imagen durante esta tradicional cita.

Unas 5.000 sardinas para cerrar la celebración

El regreso de las embarcaciones ha dado paso a otro de los momentos más esperados de la jornada: la degustación de ‘torrà de sardinas’ en la explanada central del Puerto Deportivo.

Según ha explicado el concejal de Fiestas, David Juárez, se prepararon para la ocasión "144 kilos, equivalentes a unas 5.000 sardinas, para atender aproximadamente a 1.300 personas". La degustación ha puesto el broche final a una tarde en la que la devoción, la tradición marinera y el ambiente festivo han vuelto a encontrarse junto al mar.