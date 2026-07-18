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FORMACIÓN

Almassora y la UNED impulsan nuevos cursos de francés B1 y B2

El Ayuntamiento y la universidad a distancia desarrollarán esta iniciativa del 14 de octubre al 2 de diciembre en el Ateneu Jove

El objetivo es facilitar la formación que permita ampliar conocimientos y las oportunidades de acceso al empleo

Los cursos se desarrollarán en las instalaciones del Ateneu Jove de la localidad.

Los cursos se desarrollarán en las instalaciones del Ateneu Jove de la localidad. / JOSE MANUEL PALACIOS

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Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora continúa reforzando su apuesta por la formación con la puesta en marcha de nuevos cursos de francés de nivel B1 y B2 organizados por la UNED Vila-real. La actividad tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de diciembre, en el Ateneu Jove.

Los cursos permitirán a los participantes mejorar sus competencias lingüísticas con formación específica orientada a la obtención de los niveles B1 y B2, una acreditación cada vez más demandada tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral.

Herramienta clave

El concejal de Educación y Juventud, Vicente Blay Casino, ha señalado que el aprendizaje de idiomas constituye una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional. "Queremos facilitar a nuestros vecinos nuevas oportunidades de formación que les permitan ampliar sus conocimientos y mejorar sus posibilidades de acceso al empleo o de continuar su trayectoria académica. Dominar idiomas supone una ventaja competitiva muy importante", ha afirmado el edil.

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Las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción. Para obtener más información pueden dirigirse a la UNED Vila-real a través del teléfono 964 523 361 o del correo electrónico cursos@vila-real.uned.es. Asimismo, toda la información sobre los cursos y el proceso de matrícula está disponible en los siguientes enlaces: https://extension.uned.es/actividad/53123&codigo=CFNB1 y https://extension.uned.es/actividad/53129&codigo=CFNB2.

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