Almassora y la UNED impulsan nuevos cursos de francés B1 y B2

El Ayuntamiento de Almassora continúa reforzando su apuesta por la formación con la puesta en marcha de nuevos cursos de francés de nivel B1 y B2 organizados por la UNED Vila-real. La actividad tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de diciembre, en el Ateneu Jove.

Los cursos permitirán a los participantes mejorar sus competencias lingüísticas con formación específica orientada a la obtención de los niveles B1 y B2, una acreditación cada vez más demandada tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral.

Herramienta clave

El concejal de Educación y Juventud, Vicente Blay Casino, ha señalado que el aprendizaje de idiomas constituye una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional. "Queremos facilitar a nuestros vecinos nuevas oportunidades de formación que les permitan ampliar sus conocimientos y mejorar sus posibilidades de acceso al empleo o de continuar su trayectoria académica. Dominar idiomas supone una ventaja competitiva muy importante", ha afirmado el edil.

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