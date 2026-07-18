FORMACIÓN
Almassora y la UNED impulsan nuevos cursos de francés B1 y B2
El Ayuntamiento y la universidad a distancia desarrollarán esta iniciativa del 14 de octubre al 2 de diciembre en el Ateneu Jove
El objetivo es facilitar la formación que permita ampliar conocimientos y las oportunidades de acceso al empleo
El Ayuntamiento de Almassora continúa reforzando su apuesta por la formación con la puesta en marcha de nuevos cursos de francés de nivel B1 y B2 organizados por la UNED Vila-real. La actividad tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de diciembre, en el Ateneu Jove.
Los cursos permitirán a los participantes mejorar sus competencias lingüísticas con formación específica orientada a la obtención de los niveles B1 y B2, una acreditación cada vez más demandada tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral.
Herramienta clave
El concejal de Educación y Juventud, Vicente Blay Casino, ha señalado que el aprendizaje de idiomas constituye una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional. "Queremos facilitar a nuestros vecinos nuevas oportunidades de formación que les permitan ampliar sus conocimientos y mejorar sus posibilidades de acceso al empleo o de continuar su trayectoria académica. Dominar idiomas supone una ventaja competitiva muy importante", ha afirmado el edil.
Las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción. Para obtener más información pueden dirigirse a la UNED Vila-real a través del teléfono 964 523 361 o del correo electrónico cursos@vila-real.uned.es. Asimismo, toda la información sobre los cursos y el proceso de matrícula está disponible en los siguientes enlaces: https://extension.uned.es/actividad/53123&codigo=CFNB1 y https://extension.uned.es/actividad/53129&codigo=CFNB2.
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