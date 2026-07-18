Aulas más frescas en Burriana: 100.000 € del Consell para climatizar diez centros

Los centros educativos públicos de Burriana reciben 101.500 euros para mejorar la climatización de sus instalaciones antes del inicio del próximo curso. La ayuda, procedente de la Generalitat, llegará a diez recintos y permitirá actuar sobre sistemas de aire acondicionado, ventilación y aislamiento térmico.

La transferencia de los fondos comenzará a partir de la segunda quincena de julio y beneficiará a colegios de Infantil y Primaria, institutos, el Centro de Educación Especial Pla d’Hortolans y la escuela de personas adultas Historiador Viciana.

Las cuantías se han fijado en función de las características de cada centro y oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros. El IES Llombai recibirá la mayor aportación, con 25.000 euros, seguido del IES Jaume I, con 21.500. También se destinarán 10.000 euros al CEIP Penyagolosa, 9.500 al colegio José Iturbi y 9.000 al Novenes de Calatrava.

El reparto se completa con 6.000 euros para el CEIP Cardenal Tarancón; 5.500 para el Roca Alcaide; y 5.000 euros para el CEE Pla d’Hortolans, el colegio Padre Vilallonga y el CEPA Historiador Viciana.

Con estas ayudas, los equipos directivos podrán decidir qué actuaciones resultan más urgentes en cada edificio. El objetivo es que las mejoras estén listas para septiembre y ayuden a hacer frente tanto a los episodios de calor como a las bajas temperaturas.

La inversión de Burriana forma parte de un plan autonómico que destinará 16 millones de euros a mejorar la climatización de centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Castellón, la Generalitat ha reservado más de 2,2 millones para 239 centros.

De ese total provincial, 1,27 millones se repartirán entre 175 colegios de Infantil y Primaria, mientras que otros 965.000 euros financiarán 64 actuaciones en centros de Secundaria.

Reparto de las ayudas en Burriana

CEE Pla d’Hortolans: 5.000 euros

CEIP Cardenal Tarancón: 6.000 euros

CEIP Roca Alcaide: 5.500 euros

CEIP José Iturbi: 9.500 euros

CEIP Novenes de Calatrava: 9.000 euros

CEIP Padre Vilallonga: 5.000 euros

CEIP Peñagolosa: 10.000 euros

CEPA Historiador Viciana: 5.000 euros

IES Jaume I: 21.500 euros

IES Llombai: 25.000 euros

El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha asegurado que esta dotación supone “un balón de oxígeno para combatir las altas y bajas temperaturas en las aulas”.

“Son 101.500 euros que se traducirán de inmediato en aulas más confortables y saludables”, ha señalado. Clausell ha añadido que las ayudas permitirán actuar sobre “un problema que no es nuevo” y que, según ha afirmado, se arrastra desde hace años.

Esta inversión coincide con el avance de dos de los principales proyectos educativos en marcha en el municipio: la construcción del nuevo IES Jaume I y la reforma integral del CEE Pla d’Hortolans.

El futuro instituto cuenta con un presupuesto superior a los 22 millones de euros y está previsto que entre en funcionamiento durante el curso 2027-2028. El centro tendrá capacidad para cerca de 1.200 alumnos, que actualmente estudian en instalaciones provisionales.

Por su parte, la renovación del CEE Pla d’Hortolans dispone de una inversión de más de 2,1 millones de euros y contempla mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y modernización de infraestructuras y talleres formativos.