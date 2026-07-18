Benicàssim adjudica por 5,2 millones la gestión del centro de mayores para abrirlo antes de final de año

El esperado Centro de Día y Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) de Benicàssim encara por fin su cuenta atrás. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de gestión del complejo a Eulen Servicios Sociosanitarios por 5.165.845,05 euros, un paso decisivo para poner en marcha unas instalaciones terminadas hace ya seis años, en 2020, y que todavía no han podido abrir sus puertas.

La empresa ha resultado la mejor valorada entre las ocho aspirantes que concurrían al concurso público y asumirá la gestión del servicio durante los próximos tres años. La adjudicación deja atrás el anterior procedimiento, que tuvo que anularse por un error en el cálculo de los costes de personal, y permite iniciar la recta final para que el centro pueda empezar a atender a sus primeros usuarios.

La cuenta atrás para la apertura

Aunque la adjudicación ya es oficial, el centro todavía deberá superar varios trámites antes de abrir. La concejala de Mayores y Servicios Sociales, Rosa Mari Gil, explica a Mediterráneo que ahora comienza el plazo para formalizar el contrato y que todavía podría presentarse algún recurso, aunque confía en que el proceso avance con normalidad.

Si se cumplen los plazos previstos, la empresa iniciará el contrato el 1 de agosto. A partir de ese momento dispondrá de un máximo de dos meses para contratar a todo el personal, organizar el funcionamiento del servicio y completar los últimos preparativos antes de recibir a los usuarios.

La edila señala que uno de los trabajos pendientes será organizar las rutas del transporte adaptado, además de incorporar los equipos informáticos y parte del equipamiento de cocina que todavía falta instalar.

"El edificio está prácticamente preparado", asegura Gil. El mobiliario ya está colocado y la instalación del gas quedó completada el año pasado. La factura correspondiente se aprobó este año al tramitarse con cargo al presupuesto del 2026, al haberse ejecutado entre dos ejercicios económicos.

Fachada del CEAM, en una foto de archivo. / Eva Bellido

Qué ofrecerá el nuevo centro

El complejo comenzará a funcionar con 50 plazas de centro de día, de las que 40 estarán concertadas por la Generalitat y 10 serán municipales, aunque el edificio está preparado para alcanzar las 80 plazas en una segunda fase.

Junto a este servicio, el Centro Especializado de Atención a Mayores podrá atender a alrededor de 200 usuarios, con programas dirigidos a fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal.

Los usuarios dispondrán de atención médica y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico, trabajo social, comedor con dietas adaptadas, transporte especializado y actividades de animación sociocultural, además de programas de apoyo dirigidos también a las familias.

Más actividades y mejoras en el servicio

El contrato incorpora además distintas mejoras destinadas a reforzar la atención que recibirán los mayores. Entre ellas figura la posibilidad de ampliar el horario de apertura del centro, incrementar las horas de talleres y actividades del Centro Especializado de Atención a Mayores y mejorar la disponibilidad del transporte adaptado.

La adjudicación llega tras un proceso al que concurrieron ocho empresas especializadas en el ámbito sociosanitario. Eulen obtuvo la mayor puntuación de la valoración técnica y económica, imponiéndose por un estrecho margen al resto de candidatas.

La apertura permitirá poner fin a una larga espera para Benicàssim. Las obras del edificio comenzaron en 2011, con una inversión de 3,6 millones de euros financiada por la Generalitat, pero sufrieron diversas paralizaciones que retrasaron durante años su construcción.

El inmueble quedó terminado tras el verano de 2020 y fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2021, aunque desde entonces ha permanecido cerrado a la espera de completar la contratación del servicio.

Con la adjudicación ya aprobada y el inicio del proceso de implantación, el municipio afronta el último tramo para abrir un recurso largamente reivindicado por las personas mayores y sus familias, que, si no surgen nuevos contratiempos, podría empezar a funcionar antes de que finalice este año.