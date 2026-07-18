MUESTRA JUNTO AL MAR
El Club Motor Clásico Vinaròs reúne decenas de vehículos históricos en su gran fiesta anual
Coches y motocicletas despiertan la curiosidad de vecinos y visitantes, y lo socios comparten un gran almuerzo y una comida de hermandad
El paseo marítimo de Vinaròs se ha convertido, un año más, en el gran escaparate del motor clásico con la exposición organizada por el Club Motor Clásico Vinaròs. La cita, ya consolidada como uno de los eventos más esperados por los aficionados, ha reunido decenas de coches y motocicletas históricas que han despertado la curiosidad de vecinos y visitantes durante toda la jornada.
El presidente del club, Sebastián Pedra, definió el encuentro como "la gran fiesta de la entidad", comparándolo de forma entrañable con "un carnaval pequeño", ya que los socios aprovechan la ocasión para compartir un gran almuerzo y una comida de hermandad, reforzando el ambiente de convivencia que caracteriza al colectivo.
Más allá de exhibir vehículos singulares, desde la directiva destacan el esfuerzo que supone mantener viva esta exposición edición tras edición. "Lo importante es no dormirse en los laureles", ha señalado Pedra, quien ha puesto en valor el trabajo silencioso de los propietarios para restaurar, conservar y mantener en perfecto estado auténticas piezas de la historia del automóvil y la motocicleta, una labor que requiere incontables horas de dedicación y pasión.
Desmontado un mito
Durante la jornada, el presidente también ha querido desmontar uno de los mitos más extendidos sobre este tipo de vehículos: que únicamente sirven para permanecer expuestos. "Si no se utilizan, se estropean", ha afirmado. Como ejemplo, ha explicado que él mismo utiliza con frecuencia una motocicleta de 1988 para desplazarse a trabajar a Peñíscola y una Montesa clásica para realizar tareas cotidianas como ir a comprar el pan.
Pedra ha recordado además que todos los vehículos históricos que participan en la exposición cumplen con la normativa vigente y superan las inspecciones técnicas obligatorias, que en el caso de los matriculados como históricos se realizan cada cuatro años.
Próximas citas
Con la celebración de esta muestra, el Club Motor Clásico Vinaròs entra en la recta final de su calendario de actividades. Entre las próximas salidas programadas figura una ruta, durante el mes de agosto, por una carretera de montaña hasta Mas de Barberans, donde los participantes disfrutarán de un almuerzo con vistas, además de otra excursión a La Pobleta, en la zona alta de Morella.
La temporada concluirá con la tradicional concentración en Canet lo Roig, una de las citas más emblemáticas del club, que pondrá el broche final al año con una comida de hermandad.
Desde la organización animan a vecinos y turistas a acercarse a este tipo de encuentros para descubrir de cerca el patrimonio del motor clásico y recuerdan que el club permanece abierto a todas aquellas personas que deseen compartir esta afición y formar parte de la entidad.
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