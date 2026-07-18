Orpesa tratará 3.000 puntos del alcantarillado en un plan de choque contra cucarachas y ratas

Orpesa iniciará el lunes un tratamiento intensivo contra cucarachas y ratas que abarcará toda la red de alcantarillado del municipio. El plan de choque actuará sobre alrededor de 3.000 puntos y arrancará a primera hora de la mañana por el casco antiguo.

La campaña se extenderá durante aproximadamente tres semanas hasta cubrir todo el término municipal, incluidas zonas como Playetas, Torre Bellver, Amplàries o el Balcó, entre otras, además del núcleo urbano y los diferentes sectores residenciales. El Ayuntamiento ha optado esta vez por una intervención integral, frente a los tratamientos por fases y en calles concretas que se realizaban anteriormente.

La decisión responde al importante aumento de ejemplares detectado durante los últimos meses, y por ello se actuará en el conjunto de la red para reducir la presencia de estas plagas.

Un tratamiento integral

Los trabajos estarán coordinados con los técnicos municipales para garantizar la eficacia del tratamiento. Una vez completada esta primera intervención intensiva, el servicio continuará atendiendo los avisos y actuando directamente en aquellos puntos en los que vuelvan a registrarse incidencias.

El objetivo es rebajar de forma considerable la población de cucarachas y ratas y facilitar que, tras el plan de choque, los tratamientos posteriores puedan concentrarse en lugares concretos. Al parecer, eliminar por completo estos insectos resulta imposible, pero se estima que la actuación podría reducir su presencia en torno a un 90%, según las consideraciones de los técnicos.

Una de las que más preocupa es la cucaracha americana, una especie invasora, capaz de volar, más difícil de erradicar y que está desplazando a la autóctona. Su proliferación constituye un problema generalizado que afecta también a numerosos municipios, especialmente ahora durante los meses de mayor calor.

Un contrato provisional

La actuación llegará después de que finalizara el anterior contrato municipal de control de plagas. La Concejalía de Medio Ambiente había comenzado a solicitar presupuestos para adjudicar un contrato menor que permita desarrollar esta intervención mientras el Ayuntamiento prepara la nueva licitación del servicio.

El tratamiento se llevará a cabo bajo la supervisión de un técnico municipal y con coordinación directa entre la empresa encargada y los servicios del consistorio. El Ayuntamiento sostiene que el plan ya estaba previsto, pero el incremento de cucarachas registrado este año llevó a ampliar su alcance y sustituir las intervenciones parciales por una campaña en toda la red.

Durante las semanas que duren los trabajos, el consistorio recomienda a los vecinos tapar los sumideros y cualquier otro posible acceso a las viviendas.