Los polígonos de Onda confirman su tirón: 65 nuevas actividades y un 82% de ocupación industrial

Los polígonos industriales de Onda confirman su tirón y demuestran su capacidad para atraer nuevas empresas. Durante 2025, el municipio contabilizó 65 nuevas actividades en sus áreas industriales, vinculadas a sectores como la industria, la logística, los servicios, el comercio, la automoción y las actividades auxiliares.

La cifra confirma el peso del suelo industrial en la economía local y el papel de los polígonos como uno de los principales espacios para la implantación de nuevos proyectos. Buena parte de la actividad registrada durante el último ejercicio se concentró en estas zonas, donde conviven empresas cerámicas, almacenes, talleres, firmas de distribución y servicios especializados.

Este movimiento empresarial coincide con el elevado nivel de ocupación de las áreas industriales de Onda, que alcanzaban una media estimada del 81,93%, según los últimos datos. La cifra figura en el informe municipal elaborado para solicitar las ayudas del Ivace destinadas a modernizar los polígonos y mejorar sus infraestructuras y servicios.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que estos resultados “reflejan la confianza del tejido empresarial en Onda y nos animan a seguir generando oportunidades, empleo y crecimiento”. “Cada nueva actividad representa inversión, movimiento económico y nuevas posibilidades para las familias ondenses”, ha añadido.

Ballester también ha reivindicado el peso de la industria en el desarrollo local. “La industria y la empresa son parte esencial de la identidad de Onda”, ha señalado. En este sentido, ha remarcado que el objetivo municipal es que la ciudad continúe siendo “un municipio atractivo para invertir, emprender y crecer, con un Ayuntamiento cercano, ágil y comprometido con quienes generan empleo y riqueza”.

Actividad repartida por las áreas industriales

Las nuevas implantaciones se reparten por diferentes puntos del término municipal. El Colomer, El Colador, Miralcamp y Sis Quarts figuran entre las áreas que registraron un mayor volumen de actividad durante 2025.

Las 65 actividades localizadas en suelo industrial representan la mayor parte de las contabilizadas durante el ejercicio, lo que consolida a estos espacios como uno de los principales motores económicos de Onda.

El perfil de las nuevas iniciativas es diverso. Entre ellas se encuentran almacenes, empresas de logística y distribución, talleres, negocios de suministros, comercios especializados, servicios profesionales y compañías auxiliares ligadas a la industria y al sector cerámico.

Esta variedad amplía la red de servicios disponible para las empresas ya asentadas y favorece la llegada de proveedores y firmas complementarias que buscan instalarse cerca de los principales núcleos de producción cerámica de la provincia.

Siete áreas superan el 90% de ocupación

El informe municipal sitúa la ocupación física media de las áreas industriales en el 81,93%, aunque siete de ellas presentan porcentajes superiores al 90%.

Se trata de Les Forques, Miralcamp, Sis Quarts, Palmeral, Apeadero de Betxí, EGM Nord 2 y EGM Sur 14-Romeral.

Estos niveles reflejan el elevado grado de implantación empresarial y el escaso margen disponible en algunas de las zonas con mayor demanda. También refuerzan la necesidad de continuar mejorando los accesos, las conexiones, la seguridad, los servicios y las infraestructuras de los polígonos.

La modernización de estas áreas resulta clave tanto para atender las necesidades de las compañías instaladas como para mantener la capacidad de Onda de atraer nuevos proyectos empresariales.

Más de 200 expedientes desde 2023

La evolución de los últimos ejercicios muestra un ritmo sostenido de actividad. Onda contabilizó 70 expedientes de actividad en 2023, 69 en 2024 y 65 en 2025, lo que eleva el balance conjunto a 204 expedientes en tres años.

Aunque el número anual ha experimentado una ligera bajada, las cifras mantienen una notable estabilidad y reflejan la continuidad del movimiento económico en el municipio.

El crecimiento de las actividades vinculadas a la logística, la distribución y los servicios avanzados refuerza, además, la posición estratégica de Onda. Su tradición industrial y su proximidad a las principales zonas de producción azulejera favorecen la implantación de empresas auxiliares, proveedoras y de servicios.

Con estos datos, Onda consolida su peso como uno de los enclaves industriales de referencia de la provincia de Castellón, con unos polígonos que concentran buena parte de la actividad económica y continúan siendo esenciales para la inversión y la generación de empleo.