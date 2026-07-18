Senderismo y piscinas naturales: descubre las rutas más refrescantes de Castellón

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, las rutas fluviales se convierten en una de las alternativas favoritas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de casa.

La provincia de Castellón cuenta con pozas escondidas entre montañas hasta cascadas y antiguos molinos, combinando paisajes de gran valor ambiental y rincones ideales para escapar del calor.

Estas son cinco de las rutas fluviales más recomendables para descubrir el interior de la provincia.

Rutas circulares

Ficha técnica Recorrido circular

Distancia: 9 kilómetros

Dificultad: Fáci/moderada

Esta ruta en Llucena, sigue el curso del río entre antiguos molinos hidráulicos, testimonio del pasado agrícola de la localidad. A lo largo del itinerario aparecen algunos de los espacios de baño más conocidos del municipio, como el Toll del Salt, La Badina o el Toll de Carlos, lo que convierte esta ruta en una de las más completas para quienes desean combinar patrimonio, naturaleza y un baño refrescante.

Molí del Ros a su paso por la Ruta de los Molinos de Agua / Ayuntamiento de Llucena

Ficha técnica Recorrido circular

Distancia: 8 kilómetros

Dificultad: Moderada

Montanejos, uno de los destinos de turismo de naturaleza más conocidos de Castellón, también ofrece una alternativa para quienes buscan algo más que la popular Fuente de los Baños. Durante la Senda de los Estrechos, los senderistas caminan entre impresionantes paredes de roca que alcanzan los cien metros de altura y descubren diferentes zonas donde disfrutar del río.

Senda de los Estrechos / Ayuntamiento de Montanejos

Ida y vuelta

Ficha técnica Recorrido de ida y vuelta

Distancia: 6 kilómetros

Dificultad: Baja

El sendero de Villahermosa del Río discurre paralelo al río Carbo, conocido por la transparencia de sus aguas, y atraviesa varias pozas naturales antes de alcanzar una cascada que constituye el principal atractivo del recorrido. El entorno ofrece un auténtico anfiteatro natural donde muchos visitantes aprovechan para darse un baño tras la caminata.

Ruta Cascada Río Carbo / Ayuntamiento de Villahermosa del Río

Ficha técnica Recorrido de ida y vuelta

Distancia: 7 kilómetros

Dificultad: Fácil

En el Alto Palancia, la Senda Fluvial del Río Palancia, en Bejís, constituye otra excelente opción para los meses de verano. El recorrido parte desde el área recreativa de Los Cloticos y sigue el curso del río en dirección a su nacimiento. La vegetación de ribera acompaña prácticamente todo el trayecto, proporcionando abundante sombra y un ambiente especialmente agradable durante los días más calurosos. Entre los puntos de baño destaca la Poza de las Torrecillas, aunque el río esconde otros rincones donde detenerse para descansar y refrescarse.

La Torrecilla es el salto de agua más armonioso y espectacular del río Palancia, en un pequeño paraíso botánico donde multitud de especies se entrelazan junto al río / Ayuntamiento de Bejís

Ficha técnica Recorrido: Variable

Distancia: Entre 2 y 4 kilómetros

Dificultad: Fácil

La última propuesta lleva hasta Cirat, donde el Barranco de las Salinas reúne una red de pequeños senderos que enlazan diferentes pozas naturales. A diferencia de las anteriores, no existe un único recorrido definido, sino varias rutas que permiten descubrir lugares como la Poza la Bañera o la Poza la Caldereta. La facilidad de los itinerarios y la posibilidad de ir alternando distintas zonas de baño hacen de este enclave una opción muy atractiva para pasar una jornada completa en plena naturaleza.

Pozas en el Barranco de las Salinas / Turisme Comunitat Valenciana

Estas cinco rutas permiten conocer algunos de los espacios fluviales más destacados de la provincia y demuestran la riqueza natural del interior castellonense. Antes de emprender cualquiera de ellas, conviene consultar la previsión meteorológica, llevar suficiente agua, utilizar calzado adecuado y respetar el entorno para contribuir a la conservación de unos parajes que cada verano atraen a miles de visitantes.