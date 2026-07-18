Los tres toros cerriles que exhibirá Moncofa en sus fiestas patronales

Las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena de Moncofa volverán a convertir los festejos taurinos en uno de los grandes atractivos de la programación. El cartel contará con la exhibición de tres toros cerriles pertenecientes a dos ganaderías de reconocido prestigio: El Pilar y La Jotera.

La programación ha sufrido una modificación respecto al planteamiento inicial. Por causas ajenas a la organización, los dos ejemplares de Adolfo Martín anunciados inicialmente no podrán ser exhibidos y serán sustituidos por dos toros de la ganadería salmantina de El Pilar, manteniendo así el nivel y el atractivo del ciclo taurino.

Uno de los momentos más esperados llegará el martes 21 de julio, con la celebración del tradicional Dia del Bou. Durante esta jornada se exhibirá el toro marcado con el número 72 de El Pilar, que abrirá el ciclo de cerriles de las fiestas patronales.

Ejemplar con el número 72 de la ganadería El Pilar. / Mediterráneo

La programación continuará el sábado 25 , en horario de tarde, con la salida del segundo ejemplar de esta divisa, el toro número 151 de El Pilar.

Astado con el número 151 de la ganadería El Pilar. / Mediterráneo

El ciclo concluirá el martes 28 de julio con la exhibición del toro número 12 de la ganadería La Jotera, encargado de poner el broche final a una programación que reunirá ejemplares de reconocido prestigio. Cada una de estas jornadas contará también con sus correspondientes toros embolados.

Toro con el número 12 de La Jotera. / Mediterráneo

Los aficionados podrán disfrutar, además, de dos desafíos ganaderos. El primero se celebrará el viernes 24 y enfrentará a la ganadería Hermanos Navarré con la ganadería local de Javier Tárrega ‘El Gallo’. El lunes 27 llegará el turno del segundo desafío, protagonizado por Hermanos Cali y La Paloma, dos nombres destacados dentro de los festejos populares.

La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha destacado el esfuerzo realizado para mantener una programación de calidad y adaptada a las expectativas de los aficionados. La edil también ha lanzado un mensaje de responsabilidad a todos los asistentes, recordando la importancia de disfrutar de los festejos con las máximas garantías de seguridad.

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“Quiero remarcar la necesidad de actuar siempre con máxima precaución. Los menores, las personas de avanzada edad o aquellas que no cuenten con las condiciones físicas adecuadas no deben adentrarse en el recinto taurino. Afortunadamente, existen numerosos espacios desde los que se pueden seguir las exhibiciones con total seguridad”, ha señalado.