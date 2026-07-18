De Vinaròs a Argelia: el nuevo coloso naval de 720 caballos que trabajará en una granja marina

Los astilleros de la empresa de Vinaròs Talleres Blanchadell han botado esta semana en el puerto el nuevo catamarán auxiliar de acuicultura marina Boudebza, una embarcación construida para la empresa argelina Sarl Alfa Fish que, una vez completadas las pruebas reglamentarias, será destinada a una explotación acuícola situada en la ciudad de Bejaia, al este de Argelia.

El catamarán tiene 17 metros de eslora total y 6,20 metros de manga. / Javier Flores

El nuevo catamarán es una unidad gemela de la última construida por el astillero para Marruecos y supone un nuevo encargo de un cliente que ya opera, desde hace seis años, otra embarcación fabricada por Talleres Blanchadell, lo que pone de manifiesto la confianza depositada en la empresa valenciana.

Con 17 metros de eslora total y 6,20 metros de manga, el Boudebza ha sido diseñado para responder a las exigencias de las modernas explotaciones de acuicultura marina. Puede transportar más de 20 toneladas de carga en cubierta y está propulsado por dos motores diésel que desarrollan una potencia conjunta de 720 caballos.

Otra foto de la embarcación. / Javier Flores

Grúa de gran capacidad

Además, incorpora dos cabrestantes y una grúa de gran capacidad, equipamiento imprescindible para las tareas habituales de mantenimiento de las granjas marinas, entre ellas el suministro de alimento, las operaciones de pesca, la sustitución de redes, el fondeo y mantenimiento de las jaulas de cultivo o el manejo de otros elementos auxiliares.

Con esta nueva entrega, Talleres Blanchadell alcanza las nueve embarcaciones especializadas en acuicultura actualmente en servicio, de las que siete operan en Argelia, una en Marruecos y una en España. A ellas se suma otra unidad de similares características que fue posteriormente modificada para la realización de trabajos marítimos y que actualmente tiene su base en el puerto de Barcelona.

El 'Boudebza' será destinado a una explotación acuícola situada en la ciudad de Bejaia, en Argelia. / Javier Flores

La botadura del Boudebza ha coincidido con la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, una fecha especialmente significativa para el sector marítimo. Durante las próximas semanas la embarcación será sometida a las pruebas de estabilidad, verificaciones de funcionamiento de todos sus sistemas y a las pruebas oficiales de navegación, previas a su entrega definitiva.

Superados estos ensayos, se tramitará el cambio de bandera al pabellón argelino en el Consulado de Argelia en Alicante. Posteriormente, una tripulación española será la encargada de trasladar el catamarán por mar hasta el puerto de Bejaia, donde comenzará a prestar servicio en una de las principales zonas de producción acuícola del país.

Esta nueva construcción consolida la presencia internacional de Talleres Blanchadell en el sector naval especializado y refuerza su posición como uno de los astilleros españoles con mayor experiencia en el diseño y fabricación de embarcaciones auxiliares para la acuicultura destinadas a mercados del Mediterráneo.