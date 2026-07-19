Los animales fueron localizados por un vecino
Abandonan a una gata y sus cinco cachorros dentro de una caja en plena calle en Borriol
La Policía Local rescató a la madre y a sus cinco crías, de alrededor de un mes, y busca ahora al responsable del abandono y familias que puedan adoptarlas o acogerlas temporalmente
La Policía Local de Borriol ha rescatado a una gata y a sus cinco crías después de que un vecino alertara de que los animales habían sido abandonados dentro de una caja en la vía pública. Los cachorros tienen aproximadamente un mes de vida.
Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el lugar y pusieron a salvo a los seis animales. A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para garantizar su atención y bienestar, con la colaboración del Ayuntamiento y de la protectora Latido Animal.
La Policía Local ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar al responsable del abandono. Cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil puede comunicarla de forma confidencial al cuerpo municipal.
Al mismo tiempo, se buscan personas o familias responsables interesadas en ofrecer un hogar definitivo a la gata y sus cachorros o en colaborar temporalmente como casa de acogida hasta que puedan ser adoptados. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Borriol o directamente con Latido Animal.
Desde el cuerpo policial recuerdan que el abandono de animales está expresamente prohibido por la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y puede conllevar sanciones. Además, en los casos de mayor gravedad, los hechos podrían llegar a constituir un delito.
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