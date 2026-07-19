100 años de agua potable en l'Alcora: la revolución que cambió el pueblo

Hace 100 años, abrir un grifo era todavía un gesto desconocido para la mayoría de los hogares de l’Alcora. Conseguir agua para beber, asearse, limpiar la casa o atender a los animales obligaba a desplazarse hasta las fuentes situadas en los alrededores de la población y regresar cargado con cántaros, cubos y otros recipientes. Todo cambió el 19 de julio de 1926.

Este domingo, l’Alcora conmemora el centenario de una de las grandes transformaciones de su historia reciente: la llegada del agua potable de Aixart hasta las fuentes públicas del casco urbano. Una obra que mejoró de forma inmediata la vida cotidiana de los vecinos y que convirtió el agua, hasta entonces distante y costosa de obtener, en un recurso accesible a pocos metros de sus casas.

De aquel histórico sistema de fuentes únicamente permanece en su emplazamiento original la de la plaza de la Sangre, que alcanza ahora sus 100 años convertida en testimonio de una época y en símbolo de un progreso que marcó un antes y un después para la capital de l’Alcalatén.

Alcalde, concejales y vecinos, junto a la fuente de la plaza de la Sangre, durante la exposición fotográfica para conmemorar el centenario de la llegada del agua potable a l’Alcora. / Javier Nomdedeu

Tiempo y esfuerzo físico

Hasta entonces, generaciones de alcorinos habían acudido a puntos como la Font Nova, Viver, San Antonio, San Vicente o Jordana para llenar sus recipientes. El recorrido formaba parte de la rutina diaria, pero exigía tiempo y un considerable esfuerzo físico. La canalización de las aguas de Aixart permitió dejar atrás aquellos penosos desplazamientos y distribuir el suministro por los distintos barrios de la localidad.

La nueva infraestructura acercó agua abundante y de calidad al centro de la vida urbana. Cada zona contaba con su correspondiente surtidor, lo que facilitaba el abastecimiento de las familias, el cuidado de los animales, la higiene personal y la limpieza de las viviendas. Lo que hoy puede parecer un servicio básico supuso entonces una auténtica revolución doméstica y social.

El cronista oficial de l’Alcora, José Manuel Puchol, ha documentado ampliamente aquella actuación en un trabajo que también sirvió de base para uno de los calendarios editados por la Caixa Rural alcorina. Según su investigación, el conjunto llegó a estar formado por nueve fuentes, tres de ellas de carácter monumental y ubicadas en las plazas del Loreto, San Roque y la Sangre.

La fuente de la plaza del Loreto, actual plaza de España, fue financiada por el Ayuntamiento. Con el crecimiento de la población, el espacio acabó resultando insuficiente para albergar acontecimientos como la Feria y Exposición de Ganado y otros actos festivos. Por este motivo, la fuente fue desmontada en 1967 y sus restos quedaron enterrados a la entrada del recinto de la Pista Jardín.

Foto histórico de la plaza Loreto, todavía con la ermita y la fuente central. / Javier Nomdedeu

La fuente de la plaza de San Roque fue sufragada por las familias Píscopo Gil del Castillo. También desapareció posteriormente como consecuencia de la remodelación del entorno, que debía adaptarse al paso de autobuses y a la celebración de actividades festivas. En 1976 se instaló una nueva fuente en la plaza, una pieza que este año alcanza, a su vez, el medio siglo de existencia.

La fuente de la plaza San Roque cumple 50 años. / Javier Nomdedeu

La tercera gran fuente fue la de la plaza de la Sangre, la única que conserva su origen y ubicación después de cien años. Su construcción fue financiada por las conocidas familias Cincúnegui y Gascón, los llamados «Senyorets de Marco», mientras que del montaje y la instalación se encargaron los alcorinos de la familia Gascón, conocidos como «els Xuferos picapedrers».

Un acontecimiento popular

La inauguración del sistema se convirtió en todo un acontecimiento popular. Puchol relata que, desde las primeras horas de aquel 19 de julio de 1926, el ambiente festivo se había apoderado de las calles. Los vecinos aguardaban con expectación el momento en el que el agua de Aixart comenzara a brotar por primera vez de las nuevas fuentes.

Por la tarde, el entonces alcalde de la villa, Daniel Latorre Grangel, ordenó abrir la llave o compuerta de la conducción. En ese instante, las ocho fuentes que ya estaban terminadas comenzaron a manar la ansiada agua. La respuesta popular fue inmediata: decenas de vecinos se concentraron alrededor de los surtidores con sus cántaros y recipientes, algunos comprados expresamente para la ocasión, con la intención de llevar hasta sus casas aquella primera agua.

«La aglomeración de gente fue inmensa», recoge el cronista. Todas las fuentes quedaron rodeadas de alcorinos y los grupos de jóvenes, parejas y curiosos continuaron recorriéndolas hasta altas horas de la noche. Más allá de la novedad, la población era consciente de que estaba asistiendo a un momento histórico que cambiaría para siempre su día a día.

El proyectista había distribuido las fuentes de manera estratégica por el casco urbano para que la mayoría de las familias dispusieran de agua potable y en cantidad a pocos metros de la puerta de su vivienda. Era una solución moderna para la época y una de las obras públicas más importantes ejecutadas hasta entonces en la localidad.

Las fiestas previstas para celebrar oficialmente la inauguración fueron aplazadas por acuerdo unánime de las autoridades. Finalmente, se incorporaron a las celebraciones del Cristo del 29 de agosto de 1926, prolongando así la conmemoración de una infraestructura que había despertado un enorme entusiasmo entre la población.

Un siglo después, l’Alcora ha comenzado a recordar aquella transformación. Dentro de los actos celebrados en honor a su patrón, San Cristóbal, el pasado 10 de julio se organizó en el barrio de la Sangre una exposición de fotografías dedicada a las fuentes de la localidad. La muestra pudo visitarse tras el tradicional recorrido de la quema de ‘ninots’ y prestó una atención especial a la fuente de la plaza de la Sangre.

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La iniciativa, promovida por el propio barrio, sirvió para recuperar la memoria de aquellos surtidores que durante décadas fueron lugares de abastecimiento, pero también puntos de encuentro y convivencia. Entre todas las imágenes, la fuente de la Sangre ocupó un lugar protagonista: es la última superviviente de aquella histórica red que, hace exactamente cien años, acercó por primera vez el agua potable al corazón de l’Alcora.