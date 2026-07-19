Burriana acomete mejoras de seguridad y adecuación en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado una serie de actuaciones de mejora, mantenimiento y consolidación estructural en el cementerio municipal con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones y ofrecer un entorno cuidado y digno a los visitantes. El conjunto de estas obras técnicas cuenta con un presupuesto total que asciende a los 28.985,55 euros (IVA incluido).

Esta cifra final supone una importante optimización de los recursos municipales, ya que el presupuesto de partida inicial previsto para estas intervenciones era de 39.000 euros más IVA (47.190 euros con IVA). La gestión eficiente del consistorio ha permitido obtener una rebaja muy significativa en el coste de las obras, logrando un excedente económico que el equipo de gobierno ya ha anunciado que irá destinado de manera íntegra a acometer futuras mejoras y labores de mantenimiento necesarias en el propio camposanto.

La primera de las intervenciones de urgencia se centra en el refuerzo estructural de los pilares de la zona de nichos del camposanto. Estos trabajos, con un coste de 10.399,95 euros, consisten en el suministro y colocación de seis pilares metálicos de gran resistencia con sus correspondientes bases de cimentación de hormigón para asegurar la estabilidad de la estructura. Además, se está procediendo al sellado de las juntas de dilatación de los nichos superiores con mortero de fibras hidrófugo para evitar filtraciones y humedades.

Por otro lado, se está ejecutando la rehabilitación y refuerzo estructural de los forjados de los techos de los dos aseos públicos del recinto, con una inversión de 18.585,60 euros. La obra contempla la colocación de un total de 14 viguetas de refuerzo de carga perimetral (siete en cada baño) y el posterior montaje de un falso techo de placas desmontables que facilitará futuras revisiones de mantenimiento. Para minimizar las molestias, los trabajos se han planificado de forma que siempre permanezca al menos uno de los aseos operativo para los usuarios.

También se está ejecutando la rehabilitación y refuerzo estructural de los forjados de los techos de los dos aseos públicos del recinto. / Mediterráneo

Puesta a punto estética y verde

De forma paralela a las obras de consolidación estructural, el cementerio está siendo objeto de una importante intervención estética y paisajística. Por un lado, el personal del programa de fomento del empleo agrario está realizando tareas de pintado, saneamiento y adecuación general de los distintos bloques y pasillos de nichos del recinto.

Por su parte, el alumnado de la especialidad de jardinería del programa de formación y empleo Burriana Inserta está llevando a cabo labores de embellecimiento en la zona antigua del camposanto, consistentes en la repoblación de especies vegetales en las jardineras y zonas de tierra que se encontraban vacías, mejorando notablemente la imagen exterior e interior del recinto histórico.

La concejal de Cementerio, Suni Fandos, ha destacado la trascendencia de estas intervenciones señalando que “el cementerio municipal es un espacio de una enorme sensibilidad, respeto y memoria para todas las familias de Burriana. Mantener estas instalaciones en perfectas condiciones de conservación, seguridad y estética es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno, porque entendemos que este debe seguir siendo un lugar idóneo para el recogimiento y la paz que buscan los vecinos al visitar a sus seres queridos”.

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Finalmente, la edil ha querido poner en valor el beneficio de coordinar estas tareas con los planes de empleo activos en la localidad: “gracias al excelente trabajo diario de los operarios del paro agrario y del alumnado de 'Burriana Inserta', conseguimos un doble objetivo de gran valor: ofrecemos una oportunidad de inserción laboral y formación práctica a personas desempleadas mientras, al mismo tiempo, embellecemos y cuidamos el patrimonio municipal en beneficio de toda la ciudadanía”.