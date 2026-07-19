Burriana repara los baches y mejora el asfaltado de caminos y calles municipales

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado las obras de reparación de baches y reparcheo con asfalto en diversos caminos y calles de titularidad municipal. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto total de 28.816,15 euros (IVA incluido) financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de mantenimiento y conservación de la vía pública, se están ejecutando en un plazo previsto de 45 días.

El principal objetivo de esta intervención es subsanar los deterioros y desgastes del pavimento originados por el tránsito diario y el paso del tiempo. Con esta actuación, el consistorio de la capital de la Plana Baixa busca garantizar una circulación mucho más cómoda y segura, beneficiando tanto a los vehículos como a los peatones que utilizan habitualmente estas vías a lo largo de todo el término municipal.

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Mantenimiento

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que con “este contrato damos una respuesta ágil y necesaria a las demandas de nuestros vecinos, actuando de forma directa sobre aquellos puntos de la calzada que presentan un mayor desgaste”. Asimismo, Trullen ha añadido que “el mantenimiento continuo de nuestros caminos y calles es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno, por lo que seguiremos acometiendo inversiones para asegurar un estado óptimo de conservación de las vías, mejorando la seguridad vial de los conductores y la accesibilidad de todos los ciudadanos”.