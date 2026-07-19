Más de un centenar de caballistas participan en la Volta al Terme de l’Alcora

El Club Hípic La Ferradura de l’Alcora ha celebrado la marcha ecuestre Volta al Terme de l’Alcora, una convocatoria que ha reunido a más de un centenar de caballistas, que han recorrido diferentes sendas y caminos del término municipal de la capital de l’Alcalatén, en una jornada marcada por la afición al mundo del caballo y la convivencia.

La actividad ha contado con una amplia representación de jinetes y ejemplares procedentes de l’Alcora y de otros municipios de la comarca. A ellos se han sumado también numerosos caballistas llegados desde diferentes puntos de la provincia de Castellón, lo que ha permitido convertir la marcha en un encuentro de ámbito provincial.

Tras completar el recorrido previsto, los participantes se han trasladado al restaurante El Estribo de la capital de l'Alcaltén, donde ha tenido lugar una comida de hermandad. El encuentro ha servido para poner el broche final a la jornada y reforzar los vínculos entre los aficionados a la equitación que han participado en la iniciativa.

Club Hípic La Ferradura de l’Alcora ha encabezado la oprganización de la vuelta. / Nomdedeu

Nueva etapa

La celebración de la Volta al Terme de l’Alcora se enmarca en la nueva etapa iniciada por el Club Hípic La Ferradura, una entidad que ha reactivado recientemente su actividad con el objetivo de recuperar el dinamismo de sus años de mayor esplendor. El club pretende volver a convertirse en un punto de encuentro para los caballistas de l’Alcora, de la comarca de l’Alcalatén y del conjunto de la provincia.

Entre sus principales propósitos se encuentra la organización de actividades relacionadas con la pasión por el caballo, tanto desde una perspectiva deportiva como social. La entidad busca reunir a los aficionados, fomentar la convivencia y promover propuestas que permitan dar visibilidad al mundo ecuestre en la localidad y en los municipios de su entorno.

El Club Hípic La Ferradura afronta esta etapa con una renovada junta directiva, que se ha marcado como reto impulsar de nuevo una asociación estrechamente vinculada a la historia de l’Alcora. La entidad ha sido, además, uno de los clubes ecuestres más reconocidos de la provincia de Castellón.

Cabe señalar que Iván Cabedo ocupa la presidencia durante este nuevo periodo, y la junta directiva se completa con Lucas Muñoz, Gustavo Vilar, Vicente Gonell, José Luis Amador y José Antonio Bachero. Todos ellos trabajan en la preparación de nuevas iniciativas destinadas a recuperar la presencia y la actividad que el club mantuvo durante décadas.

La asociación ya ha participado recientemente en diferentes propuestas dedicadas al mundo ecuestre. Entre ellas destaca el espectáculo organizado junto al Ayuntamiento de l’Alcora con motivo de la programación de San Cristóbal. La exhibición se desarrolló en la plaza de toros portátil instalada en la Campa de Camiones, a la entrada de la población, y contó con una destacada respuesta del público.

La jornada ha resultado un éxito de participación y de hermandad. / Nomdedeu

Historia de la entidad

El Club Hípic La Ferradura se fundó como asociación cultural en 1989. Desde entonces, ha impulsado numerosas actividades, como salidas ecuestres, almuerzos campestres y pruebas que dejaron una importante huella entre los aficionados. Entre las citas más recordadas se encuentran las seis horas de resistencia, así como las carreras y gincanas celebradas en el entorno del pantano de María Cristina.

A lo largo de su trayectoria, el club también ha participado activamente en diferentes acontecimientos festivos de l’Alcora. Así, durante las Fiestas del Cristo, sus integrantes acompañaron a la reina y a las damas de las fiestas con caballos y carruajes en su entrada al recinto taurino.

La entidad también ha estado presente en la Matxà de San Antonio y en distintos encierros camperos. A estas propuestas se sumaron rutas y encuentros en el campo, algunos de ellos acompañados de actuaciones y tardeos de flamenco, que combinaron la afición ecuestre con la convivencia entre los participantes.

Las salidas a caballo han sido históricamente una de las principales señas de identidad de La Ferradura, puesto que además de compartir jornadas entre aficionados, estas rutas han permitido conocer mejor el patrimonio de l’Alcora, de la comarca y otras poblaciones cercanas.

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Con la recuperación de estas actividades, la renovada junta directiva aspira a devolver al club el protagonismo que tuvo en otras épocas y a incorporar a nuevos aficionados. La notable participación registrada en la Volta al Terme de l’Alcora supone un nuevo paso en el proceso de reactivación de una entidad que forma parte de la historia social y deportiva de la villa ceramista.