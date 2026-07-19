Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase

Panoramic ha inaugurado Panoramic Beach I, su primera promoción residencial en Moncofa, con un acto de entrega de llaves a los nuevos propietarios. El proyecto supone el primer paso de una operación que contempla la construcción de más de 500 viviendas, distribuidas en siete promociones, durante los próximos tres años, con una inversión estimada de 150 millones de euros.

El acto contó con la participación del director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez; el alcalde, Wences Alós; y el CEO de Panoramic, Hilario Salvador, además de propietarios, clientes, profesionales vinculados al proyecto y representantes de los principales inversores.

Foto aérea del evento de inauguración de la primera fase del plan residencial de Panoramic en Moncofa. / Mediterráneo

92 viviendas con el 100% de ocupación

La primera promoción, situada en la calle Cádiz y con acceso por la calle Segovia, está formada por 92 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, con superficies que oscilan aproximadamente entre los 55 y los 220 metros cuadrados. El residencial dispone de garajes, trasteros, servicio de conserjería, zona infantil, espacio chill-out, jardines, piscina comunitaria y amplias zonas comunes.

Las viviendas se han entregado totalmente amuebladas y equipadas, y la promoción ha alcanzado el 100% de ocupación. La entrega de llaves marca así la finalización de la primera fase del plan residencial que Panoramic desarrolla en el municipio.

Durante el acto, el CEO de Panoramic señaló que la promotora lleva tiempo apostando por Moncofa por el potencial que presenta la localidad para el desarrollo de nuevos proyectos residenciales. «Con esta operación no solo construimos viviendas, sino que contribuimos a levantar de nuevo una zona que llevaba más de una década esperando su momento», afirmó Hilario Salvador, quien destacó el respaldo de Indeco Global y Blumaq como principales inversores y la colaboración del Ayuntamiento.

El CEO de Panoramic, Hilario Salvador. / Mediterráneo

Hasta 300 puestos de trabajo

La operación completa supondrá una inversión aproximada de 150 millones de euros y, según las previsiones de la compañía, generará entre 200 y 300 puestos de trabajo durante las diferentes fases de construcción. El desarrollo también tendrá un impacto en empresas proveedoras, comercios y servicios locales.

El alcalde enmarcó el proyecto dentro del trabajo desarrollado por el consistorio para reactivar la actividad urbanística tras la crisis del sector. «Llevamos años trabajando para que Moncofa recupere el pulso urbanístico que perdió tras la crisis, y hoy vemos el resultado de ese trabajo», indicó Alós. El alcalde subrayó que la inversión responde a la planificación municipal para atraer proyectos y capital al municipio.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, durante su discurso. / Mediterráneo

«Con más de 500 viviendas y 150 millones de euros de inversión, Moncofa da un paso firme hacia el futuro sin perder de vista de dónde venimos», añadió el primer edil.

Atraer y fijar población

Desde una perspectiva urbana y demográfica, el proyecto pretende dar respuesta a la demanda de vivienda de nueva construcción, además de atraer y fijar población, especialmente familias y personas jóvenes. La compañía considera que la llegada de nuevos residentes permitirá reforzar la actividad económica y los servicios públicos durante todo el año.

El director general de Turismo, Israel Martínez, destacó que este tipo de actuaciones amplían el potencial de la geografía valenciana como lugar de residencia y no únicamente como destino vacacional. «Proyectos como este refuerzan el atractivo de la Comunitat Valenciana como destino para vivir, no solo para visitar», afirmó Martínez, quien señaló que la inversión tendrá un impacto directo sobre la economía local y la creación de empleo.

El director general de Turismo, Israel Martínez, durante su intervención. / Mediterráneo

El responsable autonómico añadió que Moncofa se incorpora así al grupo de municipios costeros que están transformando el interés por el litoral en «inversión estable y de calidad», dentro de un modelo de crecimiento turístico y residencial sostenible en la costa de Castellón.

Seis promociones más

Tras la entrega de Panoramic Beach I, la promotora continuará desarrollando en Moncofa y Burriana un portfolio compuesto por Panoramic Beach II, Panoramic Mirador, Panoramic Calma, Panoramic Arena, Panoramic Dunas y Panoramic La Marina.

Las nuevas promociones incluirán viviendas de uno a cuatro dormitorios, áticos y casas adosadas, generalmente equipadas y, en algunos casos, completamente amuebladas, con garaje, trastero y espacios comunitarios.

Fiesta de inauguración de Panoramic Beach I. / Mediterráneo

Los proyectos han sido diseñados en colaboración con Bieto Studio, de Barcelona, y Barq Estudio, de València. Según la compañía, cada promoción pretende adaptarse a las características de su ubicación, con especial atención a la orientación al mar, la relación con el paisaje, la integración con las dunas, la privacidad y la conexión entre el núcleo urbano y la costa.

Panoramic Beach I constituye la primera materialización de este modelo residencial y el inicio de un plan que, según la promotora, transformará el desarrollo urbanístico de Moncofa durante los próximos años.