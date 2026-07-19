La Policía Local de Vinaròs consolida su plantilla con la incorporación de nueve funcionarios de carrera

La Policía Local de Vinaròs ha reforzado su estructura con la incorporación definitiva de nueve agentes como funcionarios de carrera, una vez completado el proceso de formación y prácticas exigido por la normativa autonómica.

El acto oficial de toma de posesión se ha celebrado esta semana en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde los nuevos funcionarios han adquirido de forma definitiva esta condición tras superar la formación impartida por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). Los nueve agentes ya formaban parte de la plantilla desde el pasado año, aunque hasta ahora se encontraban en el periodo previo a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Estabilidad

La concejala de Gobernación, Carla Miralles, destacó que esta incorporación supone un paso importante para reforzar la estabilidad del cuerpo policial y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. Según señaló, el objetivo del equipo de gobierno es seguir dotando a la Policía Local de profesionales cualificados y preparados para responder a las diferentes necesidades en materia de seguridad y atención ciudadana.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local de Vinaròs alcanza los 52 efectivos. La estructura del cuerpo está integrada por un intendente, dos inspectores, nueve oficiales y cuarenta agentes, una composición con la que el consistorio busca consolidar los recursos humanos destinados a la seguridad municipal.

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El nombramiento de los nuevos funcionarios de carrera pone fin al proceso selectivo iniciado el pasado año y garantiza la continuidad de estos agentes dentro de la plantilla municipal, contribuyendo a reforzar la capacidad operativa y la estabilidad del servicio policial en Vinaròs.