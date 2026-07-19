La Torre de la Presó se consolida como segundo gran recurso turístico de Onda y refuerza su oferta cultural

El Ayuntamiento de Onda sigue reforzando la Torre de la Presó como uno de los grandes referentes patrimoniales y turísticos de la ciudad. El enclave, que en 2025 registró 5.740 visitantes y se consolidó como el segundo recurso patrimonial más visitado del municipio tras el Castillo de las 300 Torres, afronta la temporada estival con nuevo horario de apertura, mejoras de mantenimiento, nuevos contenidos históricos y una programación que apuesta por el turismo experiencial.

La concejala de Turismo de Onda, María Baila, ha destacado: “Seguimos trabajando para convertir cada visita a la Torre de la Presó en una experiencia cultural completa”. En este sentido, ha subrayado que este espacio “nos permite acercar la historia de Onda de una forma atractiva, rigurosa y cercana, tanto a los ondenses como a quienes nos visitan”.

El nuevo horario de verano será de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h; sábados, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h; y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 h. Con esta ampliación, el consistorio facilita el acceso a uno de los espacios más singulares del casco histórico y refuerza la oferta turística durante los meses de mayor afluencia.

La Torre de la Presó forma parte de la programación de visitas teatralizadas impulsada por el Ayuntamiento durante 2026. / Mediterráneo

Mejora de la fachada del reloj

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo labores de mantenimiento y mejora en la fachada exterior de la Torre de la Presó, concretamente en la zona donde se ubica el reloj, uno de los elementos más reconocibles del edificio y visible desde el entorno urbano.

La actuación ha permitido adecentar y mejorar el estado de conservación de esta parte de la torre, reforzando la imagen de uno de los recursos patrimoniales más singulares del casco histórico. Estas tareas se suman al trabajo continuado que el consistorio realiza en los espacios turísticos municipales para garantizar una visita de calidad y seguir cuidando el patrimonio local.

Estas mejoras van en línea con la próxima entrada en vigor de la ordenanza reguladora del acceso a los recursos turísticos municipales, una herramienta que permitirá ordenar mejor las visitas, optimizar la atención a los visitantes y contribuir al mantenimiento de espacios de referencia para el turismo local. La normativa, trabajada de forma coordinada con los agentes vinculados al turismo, el comercio y la hostelería, mantendrá el acceso gratuito para las personas empadronadas en Onda, así como para los centros educativos del municipio y los menores de 6 años.

Nuevos contenidos históricos

La Torre de la Presó también ha reforzado su contenido expositivo con la incorporación del ejemplar histórico restaurado de La sentència dels cinch Jutges, una obra impresa en Valencia en 1597 que recoge un documento de gran valor patrimonial vinculado a la historia de la villa de Onda en el siglo XV.

Esta pieza, que ya forma parte de la exposición permanente del espacio, permite enriquecer el relato histórico de la visita y acercar al público una parte esencial de la memoria colectiva ondense.

Visitas teatralizadas durante todo el año

Además de las visitas ordinarias, la Torre de la Presó forma parte de la programación de visitas teatralizadas impulsada por el Ayuntamiento durante 2026, junto al Castillo de las 300 Torres y el Centro Histórico. Esta propuesta permite descubrir el patrimonio local de una forma más dinámica, participativa y atractiva para todos los públicos.

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La programación incluye más de una veintena de recorridos a lo largo del año y está dirigida tanto a visitantes individuales como a familias, grupos organizados y centros educativos.