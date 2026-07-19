Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa

La polémica por la reserva de espacio en las playas de Orpesa vuelve un verano más al primer plano. Pese a que la ordenanza municipal prohíbe dejar sombrillas, sillas o tumbonas para guardar sitio mientras sus propietarios no están en la arena, esta práctica continúa repitiéndose durante las semanas de mayor afluencia. Este sábado, varios de esos enseres acabaron retirados al paso del tractor que cada mañana acondiciona y allana la playa.

La escena resulta conocida en los arenales del municipio. Hay usuarios que bajan a primera hora, clavan la sombrilla o dejan colocadas sus sillas y se marchan para regresar varias horas después. Mientras tanto, familias y bañistas que sí acuden a disfrutar de la playa encuentran ocupadas zonas de la primera línea por objetos alrededor de los cuales no hay nadie.

Lo ocurrido este sábado ha vuelto a poner el foco sobre una problemática que Orpesa arrastra desde hace años. Durante las labores habituales de acondicionamiento de la arena, el tractor se llevó varios de los objetos que habían quedado abandonados. No consta, sin embargo, que se tratara de un operativo específico organizado por el Ayuntamiento contra esta conducta.

Ver sillas y sombrillas vacías se ha convertido en algo habitual cada verano en Orpesa. / Eva Bellido

Una práctica prohibida

La ordenanza municipal aprobada en 2020 prohíbe colocar sombrillas, sillas, tumbonas u otros elementos antes de las 9.00 horas con el objetivo de reservar espacio. Tampoco permite abandonar posteriormente estos objetos durante largos periodos sin la presencia de sus propietarios.

La normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 750 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento ha apostado en los últimos años principalmente por la información y la concienciación para intentar reconducir una costumbre que genera malestar entre quienes llegan más tarde y se encuentran con buena parte de la primera línea ocupada, pero vacía.

Son muchos los vecinos y usuarios que reclaman actuaciones más frecuentes para terminar con una práctica que consideran incívica y que perjudica a quienes acuden realmente a utilizar la playa. También piden que la prohibición no quede únicamente sobre el papel y que exista una mayor vigilancia durante las primeras horas del día.

Campañas y retiradas

El pasado verano, el consistorio puso en marcha una campaña específica con carteles instalados en los accesos a La Concha, Morro de Gos y les Amplàries. Bajo el formato de un anuncio de búsqueda, la imagen de una sombrilla sola y abandonada trataba de llamar la atención sobre esta conducta.

La iniciativa incluyó además dos acciones de concienciación en los paseos marítimos, con la participación de la concejala de Playas, Isabel Moya, y azafatas que repartieron gorras y otros artículos con mensajes para recordar que no está permitido dejar enseres con la finalidad de guardar sitio.

La Policía Local y los servicios municipales también llevaron a cabo actuaciones de retirada. En uno de los dispositivos difundidos el pasado verano fueron intervenidas decenas de sillas y sombrillas y se formularon tres denuncias por incumplir la normativa.

Pese a las campañas, las advertencias y la posibilidad de recibir una multa, la imagen de los parasoles sin dueño continúa repitiéndose este julio. El episodio vivido este sábado vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde deben llegar las actuaciones para garantizar que la playa siga siendo un espacio compartido y no una parcela reservada durante horas.