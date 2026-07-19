DESTROZOS
Vandalizan varios postes de señalización en Orpesa
Los daños registrados durante la noche en la zona de Morro de Gos afectan a elementos instalados en un espacio público y supondrán un coste para el conjunto de la ciudadanía
Varios postes de señalización ubicados en la zona de Morro de Gos, en Orpesa, han sido objeto de actos vandálicos durante la pasada noche. Los elementos dañados forman parte de los trabajos de instalación que Costas está llevando a cabo en este punto del litoral del municipio.
Los desperfectos afectan a mobiliario situado en un espacio público, y destinado al uso y la información de vecinos y visitantes. Este tipo de actuaciones perjudica al conjunto de la población, ya que obliga a reparar o sustituir los elementos dañados y genera un gasto adicional, que acaba siendo asumido con recursos públicos.
Llamamiento al civismo
A raíz de lo ocurrido, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento al civismo y al respeto por los espacios comunes de Orpesa. El mensaje difundido recuerda que destruir mobiliario urbano no puede considerarse una broma, puesto que supone deteriorar bienes que pertenecen a toda la ciudadanía.
Además del coste económico, estos actos afectan a la imagen del municipio y al mantenimiento de zonas frecuentadas tanto por residentes como por turistas. Morro de Gos es uno de los espacios costeros de Orpesa y la conservación de sus instalaciones requiere la colaboración y responsabilidad de todos.
«Destruir el mobiliario urbano no es una broma: es dañar un espacio que es de todos y generar un coste que acabamos asumiendo todos», señala el mensaje publicado tras conocerse los hechos.
La petición concluye con un llamamiento directo a proteger el entorno y los bienes públicos: «Respeta Orpesa. Respeta lo que es de todos».
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