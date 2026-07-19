Vinaròs habilitará dos espacios para disfrutar con seguridad del eclipse solar total del 12 de agosto
La ermita y el muelle de levante serán los puntos de observación preparados por el Ayuntamiento para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años
Vinaròs se prepara para vivir el próximo 12 de agosto un acontecimiento astronómico excepcional: un eclipse solar total que podrá observarse desde la localidad. Para facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta experiencia de forma segura y organizada, el Ayuntamiento de Vinaròs habilitará dos espacios públicos de observación: la Ermita de Vinaròs y el Moll de Llevant.
Estos dos enclaves han sido seleccionados por sus condiciones para acoger al público durante la observación del fenómeno, ofreciendo espacios adecuados para disfrutar del eclipse con tranquilidad, seguridad y respeto por el entorno. La ubicación exacta de ambos puntos podrá consultarse mediante los códigos QR habilitados por el Ayuntamiento.
El eclipse dará comienzo con su fase parcial a las 19.36 horas. La fase total está prevista para las 20.30 horas y tendrá una duración de 1 minuto y 38 segundos, un instante que permitirá contemplar uno de los espectáculos naturales más singulares del calendario astronómico.
Seguridad, una prioridad durante la observación
El Ayuntamiento recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siguiendo todas las medidas de seguridad. Es fundamental no mirar nunca directamente al Sol sin la protección adecuada, ya que puede causar daños en la vista.
Para contemplar el fenómeno será necesario utilizar únicamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, como las que distribuye Turisme Vinaròs en la Tourist Info Vinaròs, o bien filtros solares homologados para telescopios y prismáticos.
Las personas interesadas en conseguir unas gafas de observación tendrán varias opciones. Hasta el 2 de agosto, quienes participen en el nuevo juego de Turisme Vinaròs Una postal a la deriva podrán conseguir dos gafas por persona.
Desde el 3 de agosto hasta el 12 de agosto, se podrá obtener una gafa por persona de manera presencial en la Tourist Info Vinaròs, tras completar un breve cuestionario.
Recomendaciones para disfrutar de la jornada
Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actividad, el Ayuntamiento aconseja acudir con antelación a los puntos habilitados, llevar agua, protegerse del sol mediante gorra u otros elementos de protección y llevar una silla plegable si se considera necesario.
Las personas que utilicen telescopios o prismáticos deberán colocarlos de forma que no dificulten el paso del resto de asistentes y respetar en todo momento las indicaciones del personal municipal.
Para evitar problemas de movilidad y favorecer una llegada más sostenible, se recomienda acceder a los espacios caminando, en bicicleta o compartiendo vehículo. Solo estará permitido estacionar en las zonas habilitadas, evitando ocupar aceras, caminos agrícolas o accesos de emergencia.
Con esta iniciativa, Vinaròs quiere ofrecer a la ciudadanía y a quienes visiten el municipio la oportunidad de disfrutar de un fenómeno astronómico único en un entorno preparado, seguro y respetuoso con el espacio que lo acoge.
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