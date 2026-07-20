Adjudicadas las obras de rehabilitación de las cisternas y ladera en Sopeña

Esta intervención ha sido adjudicada a la empresa Powerful Construcciones y Contratas SL. La actuación está financiada al 100 % con la subvención concedida por la Vicepresidencia Conselleria de Presidencia de la Generalitat y supondrá una inversión de 127.289,91 euros para la excavación y consolidación de las cisternas.

Estas ayudas destinadas a financiar actuaciones para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización culturales, y la adecuación y la renovación de bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana, se utilizarán con el objetivo de recuperar nuevos espacios y profundizar en el conocimiento de la estructuración de la fortaleza medieval segorbina, poniendo en valor el patrimonio local.

"Seguimos avanzando sin descanso para una revitalización y mejora improtantísima de nuestra riqueza histórica y patrimonial. Estamos muy agradecidos con esta concesión que dará más impulso todavía a nuestro Fuerte de la Estrella y su entorno, y supondrá un mayor atractivo para el turismo y más conocimiento sobre su historia y sus raíces a nuestros vecinos y vecinas" M.ª Carmen Climent — Alcaldesa de Segorbe

En cuanto a la cisterna superior, se trata de un espacio que data de la etapa medieval, manteniéndose en uso durante la época moderna y siendo reutilizada como espacio de almacén durante los conflictos del siglo XIX. En la inferior, fuera del recinto del Castillo, pero en el área del mismo, pudo existir algún tipo de albacar, detalla el proyecto.