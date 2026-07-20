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Onda revive su pasado medieval del 7 al 9 de agosto: toda la programación

La cita se enmarca en la programación especial de verano, entre la festividad del Salvador y el eclipse solar del 12 de agosto

Feria Medieval de Onda

Feria Medieval de Onda / Ayuntamiento de Onda

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Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda ya tiene preparada una nueva edición de Onda Medieval, una de las citas más esperadas del verano, que volverá a transportar al municipio a la Edad Media. Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, el recinto del Castillo y las calles del casco histórico acogerán un amplio programa de actividades con mercado medieval, desfiles, torneos de caballería, música itinerante, danzas, teatro de marionetas, campamento medieval y caballerizas, entre otras propuestas.

La programación se desarrollará el viernes y el sábado desde las 18.00 hasta las 00.30 h, y el domingo desde las 18.15 hasta las 23.00 h, con actividades de acceso libre dirigidas a vecinos, visitantes y familias.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha puesto en valor esta iniciativa y ha destacado: “Onda Medieval es una cita que une historia, patrimonio, comercio y turismo, y que convierte nuestro casco histórico en un gran escenario al aire libre”. Asimismo, ha añadido que este evento “forma parte de una programación especial de agosto diseñada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de propuestas de calidad durante todo el mes, enlazando la festividad del Salvador con las actividades organizadas con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto”.

María Baila, la concejala de Comercio y Turismo de Onda

La concejala de Comercio y Turismo de Onda / Mediterráneo

Desfiles, torneos y espectáculos medievales

El fin de semana estará marcado por los grandes desfiles de la comitiva real, que recorrerán las calles del mercado con soldados, músicos, titiriteros, caballeros, escuderos y el heraldo real. El público también podrá disfrutar de torneos medievales con justas a caballo, pruebas de habilidad, combates cuerpo a cuerpo y bailes, que tendrán lugar en el interior del Castillo.

La Plaza del Almudín acogerá algunos de los momentos más destacados de la programación, como el acto de inauguración con lectura de pergaminos históricos y exhibición de combate medieval, danzas orientales, exhibiciones de tambores y combates. Además, cada jornada contará con desfiles nocturnos de antorchas por las calles del mercado, uno de los actos más visuales y esperados por el público.

Teatro de marionetas y actividades familiares

La programación de Onda Medieval volverá a reservar un papel protagonista al público familiar. Durante los tres días se celebrarán diferentes sesiones de teatro de marionetas en el interior del Castillo, con propuestas como ‘La bruja Chiruza’, ‘Merienda medieval’, ‘Un amigo diferente’, ‘El dragón Ernesto’, ‘El gato Natalio’, ‘El banquete medieval’, ‘El felino del reino’, ‘El cuento del dragón’ o ‘El ratón López’.

También se han programado charlas y demostraciones de carácter divulgativo, como ‘La vestimenta de un caballero’, ‘Armas y torturas de la Edad Media’, la preparación de animales o la importancia del caballo en la Edad Media, que permitirán acercar al público diferentes aspectos de la vida medieval de una forma didáctica y amena.

Mercado medieval

Además de los espectáculos, los asistentes podrán disfrutar durante todo el fin de semana del mercado medieval, la ambientación de calle, el campamento instalado junto al Castillo y las caballerizas, donde se ofrecerán charlas y demostraciones vinculadas al mundo del caballo.

Músicos itinerantes, personajes medievales, comitivas reales y espectáculos de animación completarán una experiencia inmersiva que llenará de vida el centro histórico y reforzará el atractivo turístico y cultural de Onda durante el mes de agosto.

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Cartel Onda Medieval 2026

Cartel Onda Medieval 2026 / Mediterráneo

Las personas interesadas pueden consultar la programación al completo en la web ondaturismo.es.

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