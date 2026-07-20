Un pueblo bonito de Castellón actúa de urgencia para salvar la histórica ermita que corona su paisaje

Los andamios han tomado la fachada de la ermita de Sant Cristòfol de Culla, uno de las cuatro localidad de Castellón que forman parte de la asociación de pueblos más bonitos de España, donde han comenzado las obras de consolidación estructural urgente de uno de sus edificios más emblemáticos.

Los andamios han colonizado el templo. / Alfonso Donaire

El templo se sitúa fuera del casco urbano, en lo alto de la Lloma de Sant Cristòfol. Está catalogado como bien de relevancia local y data de finales del siglo XVIII.

La intervención, adjudicada a la empresa valenciana Powerful Construcciones y Contratas por 172.833,98 euros, está subvencionada por la Generalitat a través del plan Restaura. Las obras no consisten únicamente en reparar unas cuantas tejas o tapar las grietas más visibles, ya que el proyecto contempla una intervención integral sobre la cubierta, las bóvedas, los muros, el coro y el antiguo hospicio anexo para frenar unas patologías que amenazaban la conservación del inmueble y la seguridad de quienes accedieran a él.

Fotografías extraídas de la memoria del proyecto en la que se observan algunos de los desperfectos del conjunto arquitectónico. / Mediterráneo

Grietas, humedades y filtraciones

La intervención busca así frenar los importantes problemas de conservación que presenta el edificio. Las filtraciones procedentes de la cubierta han provocado grandes manchas de humedad, desprendimientos de revestimientos y daños en las pinturas de paredes y bóvedas.

También se han detectado grietas en la fachada, los arcos y distintos puntos del interior. En el alzado sur, varias fisuras descienden desde la parte superior del edificio y llegan a afectar a los dinteles de piedra situados sobre la puerta de acceso y la ventana del coro.

Precisamente, el coro es uno de los puntos más delicados. La bóveda que lo sostiene está completamente fisurada y deformada y presenta, según recoge el proyecto técnico, un riesgo inminente de desplome. Una antigua capa de hormigón colocada para reforzarla aumentó el peso que debía soportar y agravó el problema.

Otros dos aspectos en los que incidirán los trabajos. / Mediterráneo

Una reparación en profundidad

Los trabajos incluyen el desmontaje cuidadoso del tejado, la selección y reutilización de las tejas que se encuentren en buen estado y la revisión de toda la estructura de madera. Las vigas dañadas serán reparadas o sustituidas y se colocará una nueva impermeabilización para detener las filtraciones.

También se instalarán tirantes metálicos para contener los empujes de las bóvedas, se repararán las grietas de los muros con mortero de cal y varillas de fibra de vidrio y se reforzarán los dinteles dañados.

En el coro se retirará la pesada capa de hormigón, se consolidará la bóveda y se construirá un nuevo suelo resistente de madera. La intervención alcanzará además la cubierta del antiguo hospicio adosado, donde se eliminarán algunos elementos de hormigón considerados impropios y se recuperará una solución más acorde con la construcción tradicional.

El proyecto establece que la obra deberá respetar la autenticidad del monumento. Se priorizarán materiales compatibles, como la madera, la cerámica y el mortero de cal, y se evitarán actuaciones que alteren la imagen histórica del conjunto.

Imagen de la ermita tomada desde la pasarela panorámica, con el pueblo al fondo. / Alfonso Donaire

Recuperar la romería

La consolidación de la ermita también permitirá avanzar hacia la recuperación de la tradicional romería hasta Sant Cristòfol, documentada desde el siglo XIV y vinculada a costumbres como el reparto de la prima y la interpretación de la Dansa dels negrets.

Durante los últimos años, la celebración no ha podido desarrollarse con normalidad por el mal estado del edificio. Los andamios que ahora rodean la ermita marcan así el inicio de una actuación destinada a salvar uno de los principales símbolos históricos, paisajísticos y sentimentales de Culla.