Los andamios ya rodean el templo del siglo XVIII
Un pueblo bonito de Castellón actúa de urgencia para salvar la histórica ermita que corona su paisaje
La intervención, adjudicada por 172.833 euros, permitirá reparar la cubierta, contener las grietas y reforzar la bóveda del coro, que presentaba un riesgo inminente de desplome
Los andamios han tomado la fachada de la ermita de Sant Cristòfol de Culla, uno de las cuatro localidad de Castellón que forman parte de la asociación de pueblos más bonitos de España, donde han comenzado las obras de consolidación estructural urgente de uno de sus edificios más emblemáticos.
El templo se sitúa fuera del casco urbano, en lo alto de la Lloma de Sant Cristòfol. Está catalogado como bien de relevancia local y data de finales del siglo XVIII.
La intervención, adjudicada a la empresa valenciana Powerful Construcciones y Contratas por 172.833,98 euros, está subvencionada por la Generalitat a través del plan Restaura. Las obras no consisten únicamente en reparar unas cuantas tejas o tapar las grietas más visibles, ya que el proyecto contempla una intervención integral sobre la cubierta, las bóvedas, los muros, el coro y el antiguo hospicio anexo para frenar unas patologías que amenazaban la conservación del inmueble y la seguridad de quienes accedieran a él.
Grietas, humedades y filtraciones
La intervención busca así frenar los importantes problemas de conservación que presenta el edificio. Las filtraciones procedentes de la cubierta han provocado grandes manchas de humedad, desprendimientos de revestimientos y daños en las pinturas de paredes y bóvedas.
También se han detectado grietas en la fachada, los arcos y distintos puntos del interior. En el alzado sur, varias fisuras descienden desde la parte superior del edificio y llegan a afectar a los dinteles de piedra situados sobre la puerta de acceso y la ventana del coro.
Precisamente, el coro es uno de los puntos más delicados. La bóveda que lo sostiene está completamente fisurada y deformada y presenta, según recoge el proyecto técnico, un riesgo inminente de desplome. Una antigua capa de hormigón colocada para reforzarla aumentó el peso que debía soportar y agravó el problema.
Una reparación en profundidad
Los trabajos incluyen el desmontaje cuidadoso del tejado, la selección y reutilización de las tejas que se encuentren en buen estado y la revisión de toda la estructura de madera. Las vigas dañadas serán reparadas o sustituidas y se colocará una nueva impermeabilización para detener las filtraciones.
También se instalarán tirantes metálicos para contener los empujes de las bóvedas, se repararán las grietas de los muros con mortero de cal y varillas de fibra de vidrio y se reforzarán los dinteles dañados.
La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
En el coro se retirará la pesada capa de hormigón, se consolidará la bóveda y se construirá un nuevo suelo resistente de madera. La intervención alcanzará además la cubierta del antiguo hospicio adosado, donde se eliminarán algunos elementos de hormigón considerados impropios y se recuperará una solución más acorde con la construcción tradicional.
El proyecto establece que la obra deberá respetar la autenticidad del monumento. Se priorizarán materiales compatibles, como la madera, la cerámica y el mortero de cal, y se evitarán actuaciones que alteren la imagen histórica del conjunto.
Recuperar la romería
La consolidación de la ermita también permitirá avanzar hacia la recuperación de la tradicional romería hasta Sant Cristòfol, documentada desde el siglo XIV y vinculada a costumbres como el reparto de la prima y la interpretación de la Dansa dels negrets.
Durante los últimos años, la celebración no ha podido desarrollarse con normalidad por el mal estado del edificio. Los andamios que ahora rodean la ermita marcan así el inicio de una actuación destinada a salvar uno de los principales símbolos históricos, paisajísticos y sentimentales de Culla.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- El impacto acústico del FIB reactiva las quejas vecinales alrededor del recinto de festivales de Benicàssim
- Senderismo y piscinas naturales: descubre las rutas más refrescantes de Castellón
- Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- Seis semillas salvan de la desaparición un histórico tomate de la Marjal de Nules