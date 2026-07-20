Revolución digital en la zona azul de Burriana: así cambiará la forma de pagar por aparcar

Pagar el aparcamiento regulado con Bizum, desde el teléfono móvil o incluso con un reloj inteligente será una de las principales novedades que incorporará la próxima concesión del servicio de estacionamiento regulado de Burriana. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la gestión de la zona azul y la zona naranja con un contrato para los próximos cuatro años que apuesta por la digitalización del servicio, mejora los sistemas de pago y deja preparada la infraestructura para futuras iniciativas de dinamización comercial.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de julio para optar a un contrato con un valor estimado de 528.925,60 euros y la empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon anual mínimo de 18.000 euros.

El nuevo pliego introduce cambios que transformarán la forma de utilizar el estacionamiento regulado. Los tradicionales parquímetros convivirán con nuevos sistemas de pago que permitirán abonar el servicio mediante Bizum, tarjeta bancaria, teléfonos móviles, relojes inteligentes y otros dispositivos con tecnología NFC. A ello se sumará una aplicación móvil gratuita, disponible en valenciano, castellano e inglés, desde la que los conductores podrán iniciar, ampliar o gestionar el tiempo de estacionamiento sin necesidad de regresar al vehículo.

Entre las previsiones que incorpora el pliego figura la posibilidad de implantar, en un futuro, un sistema de “bonos comercio". En ese caso, los establecimientos podrían ofrecer tiempo de aparcamiento a sus clientes vinculado a sus compras y la empresa concesionaria estaría obligada a adaptar el servicio para hacerlo posible.

El servicio regulará alrededor de 386 plazas de estacionamiento distribuidas entre el Pla, la plaza Mayor, la Terraza Payà, l'Escorredor, la calle les Monges y el entorno del Mercado Municipal. El tiempo máximo de permanencia seguirá oscilando entre las dos y las cuatro horas, en función de la zona, mientras que los martes el servicio se suspenderá en el entorno del mercado con motivo de la celebración del mercadillo.

Mantenimiento y flexibilidad

El contrato también otorga al Ayuntamiento margen para adaptar el servicio a las necesidades de la ciudad. El número de plazas podrá incrementarse o reducirse hasta un 15 % y el consistorio podrá suspender temporalmente el estacionamiento regulado durante la celebración de fiestas, eventos o por motivos relacionados con la reorganización del tráfico.

Entre las obligaciones de la futura adjudicataria figuran la conservación de los parquímetros, el repintado anual de la señalización horizontal y vertical y la instalación de, al menos, siete terminales adaptados para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

El pliego también fija las condiciones del personal que prestará el servicio. La empresa deberá contar, como mínimo, con dos vigilantes para controlar las plazas reguladas y asumir la plantilla de la actual concesionaria mediante la subrogación de los trabajadores, tal y como establece la normativa laboral.