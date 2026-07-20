Hallazgo histórico
Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil con la remodelación de una travesía
El encuentro se produjo durante las obras de remodelación de la travesía principal, financiadas por la Diputación de Castellón, y se pretende habilitar un acceso para su visita
La Villa de El Toro ha descubierto un refugio de la Guerra Civil en la plaza del Jariz con la remodelación de la travesía financiada por la Diputación de Castellón.
Las obras, que comenzaron el pasado abril, han alumbrado un acceso subterráneo al que, en otra época, fue resguardo para los vecinos de la localidad. “Es un vestigio más de nuestra historia”, ha explicado José Arenes, alcalde de la localidad. Y la intención es que “tan pronto como dispongamos de fondos, se habilite un acceso para su visita”.
Por lo pronto, el Ayuntamiento de la Villa de El Toro ha registrado este acceso para próximamente hacerlo accesible. Mientras, continúan las obras en la travesía con el avance del proyecto que está financiando la Diputación de Castellón.
“Este proyecto tiene un gran impacto para nuestra localidad porque remodela el acceso principal al pueblo y lo humaniza. Se trata de una obra ambiciosa que pretende convertir en un espacio de encuentro, juego y conversación la principal entrada al municipio”
En estos meses de verano, con una población mucho mayor que la habitual, “nuestro pueblo es un hervidero”. Sin embargo, el objetivo es “diario porque el reto es que la vida llene cada rincón del municipio los 365 días del año”. “Y el esfuerzo merece la pena, porque cada año ganamos población y ya vamos camino de los 300”.
Plan de Mejora de Travesías
Cabe señalar que la Diputación de Castellón presentó en el primer cuatrimestre del año su Plan de Mejora de Travesías para garantizar, con 7 millones de euros, la adecuación de tramos de carreteras con el deseo de humanizarlos y mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus vecinos.
“Nuestro pueblo es el ejemplo de todo lo bueno que tiene el interior. Y con la sensibilidad de la Diputación de Castellón cada día avanzamos más y somos mucho más fuertes en la lucha contra la despoblación”, ha manifestado Arenes.
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