El XL Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos ya tiene ganadores

Tras la reunión del jurado calificador, el Ayuntamiento ha emitido el fallo del XL Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Los premiados han sido los siguientes: El primer premio, de carácter internacional, dotado con 1.200 euros, ha sido obtenido por D. Luis Sánchez Abad, de Vila-Real.

El accésit, de carácter internacional, dotado con 800 euros, ha sido para Santiago Gil Tena, de Valencia.

En cuanto a la distinción Comarcal, dotada con 300 euros, ha sido seleccionada la obra de Antonio V. Arnau Soriano, de Segorbe.

El concejal de Fiestas, Ricardo Pascual, ha manifestado su enhorabuena a los premiados y ha agradecido a todos los participantes por seguir "engrandeciendo una muestra que nos deja importantes obras dedicadas a nuestras queridas fiestas, nuestra seña de identidad, aportando estilo y distinción al evento estrella, nuestra internacional Entrada de Toros y Caballos".