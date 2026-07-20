Evento internacional
El XL Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos ya tiene ganadores
La Fiesta de Interés Turístico Internacional de Segorbe ya tiene los carteles que ilustrarán su próxima edición tras el fallo del jurado
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Tras la reunión del jurado calificador, el Ayuntamiento ha emitido el fallo del XL Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Los premiados han sido los siguientes:
- El primer premio, de carácter internacional, dotado con 1.200 euros, ha sido obtenido por D. Luis Sánchez Abad, de Vila-Real.
- El accésit, de carácter internacional, dotado con 800 euros, ha sido para Santiago Gil Tena, de Valencia.
- En cuanto a la distinción Comarcal, dotada con 300 euros, ha sido seleccionada la obra de Antonio V. Arnau Soriano, de Segorbe.
El concejal de Fiestas, Ricardo Pascual, ha manifestado su enhorabuena a los premiados y ha agradecido a todos los participantes por seguir "engrandeciendo una muestra que nos deja importantes obras dedicadas a nuestras queridas fiestas, nuestra seña de identidad, aportando estilo y distinción al evento estrella, nuestra internacional Entrada de Toros y Caballos".
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