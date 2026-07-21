Almassora consolida sus actividades de bienestar en la playa con una gran participación

Las actividades de bienestar organizadas por el Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Turismo, dentro de la programación de verano están registrando una excelente acogida por parte de vecinos. Cada semana, decenas de personas están disfrutando de las clases gratuitas al aire libre de yoga con silla, yoga en la arena, taichí y txikung, una programación que se desarrolla en diferentes enclaves y que permite practicar ejercicio físico en un entorno único junto al mar.

Deporte en la playa de Benafelí durante el verano / Mediterráneo

Las sesiones de yoga con silla tienen lugar los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, en el Espai Cultural Benafelí, mientras que el yoga en la arena se celebra los martes y jueves, a la misma hora, en la zona del barco pirata de la playa. Por su parte, el txikung se imparte los martes en el Espai Cultural Benafelí y los jueves en la biblioteca de Pla de la Torre, mientras que el taichí se desarrolla los miércoles en la biblioteca de Pla de la Torre (Carabineros), siempre de 19:30 a 20:30 horas.

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha destacado la magnífica respuesta del público. "Estas actividades están teniendo una gran aceptación porque permiten disfrutar de hábitos saludables en un entorno incomparable como nuestras playas. Ver cada tarde a tantas personas participando demuestra que existe una demanda creciente por este tipo de propuestas que combinan deporte y bienestar", ha señalado la concejala.

Deporte en la playa de Benafelí durante el verano / Mediterráneo

Todas las actividades son totalmente gratuitas y no requieren inscripción previa, facilitando así la participación de cualquier persona interesada.

Esta programación forma parte de la amplia agenda de verano impulsada por el Ayuntamiento de Almassora, integrada por cerca de un centenar de actividades culturales, deportivas, juveniles y de ocio repartidas por todo el municipio, con el objetivo de dinamizar la temporada estival y ofrecer alternativas saludables para todas las edades.

Toda la agenda puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/ca/articulos/programacio-estiu