Burriana coordina el dispositivo especial de seguridad para el Arenal Sound 2026

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado este martes la Junta de Seguridad Local con motivo del Arenal Sound, que se celebrará entre el 30 de julio al 2 de agosto, en la capital de la Plana Baixa. En la reunión, en la que han participado el equipo de Gobierno del consistorio, la subdelegación del Gobierno, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la organización del festival, se ha definido el amplio dispositivo de emergencias que velará durante esos días por la seguridad de las personas asistentes y la de los vecinos.

La Junta de Seguridad Local ha contado con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la subdelegada del Gobierno, Antonia García, el director General de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana, Enrich Vanacloig, el concejal de Vía Pública, Mario Trullen, la concejal de Poblados Marítimos, Isabel Monfort, además del Coronel de la Guardia Civil Alfonso Martín, así como mandos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Burriana y del Cuerpo Nacional de Policía (Unidad de Seguridad Privada), Policía Autonómica, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la organización del Arenal Sound.

Representantes institucionales y cuerpos de seguridad, tras la Junta de Seguridad Local del Arenal Sound 2026 / Mediterráneo

El primer edil de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, tras la celebración de la Junta de Seguridad Local, ha destacado “el esfuerzo conjunto de todas las autoridades y cuerpos seguridad para garantizar la tranquilidad en nuestra ciudad durante el transcurso del festival, tanto del público asistente al Arenal Sound como de los propios vecinos de Burriana”. Monferrer ha destacado también “la coordinación y el buen hacer de todos los implicados que año tras año colaboran para que el festival sea un éxito en seguridad y minimice todos los posibles incidentes”.

El dispositivo de seguridad y emergencias del Arenal Sound 2026, que empezará el 29 de julio a las 6.00 horas y finalizará el 3 de agosto a las 16:00 horas, ha programado alrededor de 1.500 servicios pertenecientes a la Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional, Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y Seguridad Privada. Todos los efectivos, de manera coordinada con el consistorio, trabajarán para velar por la seguridad del público asistente, que se espera que llegue a cifras similares respecto a la edición del año pasado.

La Policía Local prestará con cerca de 390 servicios que, además de realizar funciones en el exterior como vigilancia de la venta ambulante y de la seguridad ciudadana, dirigirán la llegada de autobuses de toda España con asistentes al festival y participarán en las tareas de control de tráfico. Así, colaborarán en la inspección del cumplimiento del plan de auto-protección junto a la Policía Autonómica.

La Guardia Civil será el cuerpo de seguridad más amplio con la previsión de alrededor de 1000 servicios, entre ellos, de unidades especiales como la de Seguridad Ciudadana, la Unidad Antiterrorista, la de Tráfico, la patrullera del servicio de costa o la dedicada al control del espacio aéreo. Un dispositivo especial que por primera vez contará con el grupo de caballería de la Guardia Civil y se completará con agentes de la Policía Nacional y personal de seguridad privada contratada por la organización del festival.

En lo que respecta al Consorcio Provincial de Bomberos, el dispositivo será similar al de ediciones anteriores con un retén itinerante y dos fijos, además de la Unidad de rescate acuática que se coordinará con los servicios de socorrismo del litoral.

Para completar la seguridad de las personas asistentes al Arenal Sound, se instalarán diferentes puntos violetas con personal de voluntariado junto a psicólogas a disposición de todas las personas que puedan necesitar ayuda durante los días de celebración del festival. Aparte de otros servicios de emergencia como Salvamento Marítimo.

Junta de Seguridad Local / Mediterráneo

Filtros en los accesos

Como gran novedad, durante los días del festival la Policía Local y la organización del evento desplegarán filtros de acceso a la zona marítima. El objetivo es dirigir los vehículos hacia los aparcamientos habilitados, mejorando así la movilidad de los residentes y evitando retenciones. Además, dentro de este nuevo dispositivo, se habilitará un servicio permanente de autobús lanzadera que trasladará a los sounders desde los parkings hasta la zona de conciertos.

Ampliación de plazas de aparcamiento

Por segundo año consecutivo en la edición del Arenal Sound 2026, el Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Vía Pública y la organización del festival, han realizado una ampliación de plazas de aparcamiento destinadas a sounders y otras en exclusiva para residentes. Estas zonas habilitadas, alcanzarán las 22.000 plazas de estacionamiento disponibles para vehículos en la ciudad. Además, del espacio que se habilitará en los terrenos de Formolevante con 3500 nuevas plazas, durante esta edición se alcanzarán las 8.700 plazas en Malvarrosa y 7.900 en Novenes, además del área para autobuses en Carabona y explanadas del arenal junto a mercaplaya.

Asimismo, el Ayuntamiento de Burriana ha acordado con la organización una notable ampliación de las zonas de estacionamiento exclusivas para residentes, dando continuidad y reforzando las áreas creadas en años anteriores.

En la zona del Puerto, a los espacios reservados en la Escollera de Ponent, avenida Descobridors y frente al Club Náutico (que mantendrá su parcela adicional para clientes de la hostelería local), se añaden este año como exclusivas para residentes las calles J. Chicharro e Illes Balears, así como las calles Rosa dels Vents y J. Juan Sebastián Elcano (en el tramo desde la avenida Mediterránea hasta Illes Columbretes). Por su parte, en la zona del Grao también se expande significativamente el área para residentes, incluyéndose la calle Farola (hasta el Clot y hasta la avenida Constitución) y el tramo comprendido entre la calle Mestre Vicent Asensio y la calle Torre del Mar.

Además, el catálogo de zonas habilitadas para el estacionamiento incorpora las calles Lucrecia Bori, Matilde Salvador y Mestre Vicent Asensio (desde Mestre Rodrigo hasta avenida Mediterránea), la Carretera del Grao, Estany Llarguer, Plaza Isaac Peral, así como las calles Farola, Villamil, James A. Michener, Isaac Peral, Torre del Mar, avenida Constitución y calle Mestre Rodrigo.

Por otra parte, se mantendrá el tráfico en la avenida Mediterránea en doble sentido durante todos los días del festival quedando cerrada solo por la noche a partir de las 23.00 h. Con ello, se busca alterar lo menos posible la rutina y la circulación de vehículos en los poblados marítimos durante los días de los conciertos.