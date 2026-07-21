Primer día con actos taurinos
Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
El aficionado, que ha resbalado antes de ser corneado por el astado, ha tenido que ser evacuado en ambulancia a mitad del festejo rumbo a un centro hospitalario
Inicio accidentado este martes de los actos taurinos en las fiestas de Moncofa en honor a Santa María Magdalena. A los pocos minutos de empezar la exhibición, un toro ha cogido a un joven y lo ha levantado dos veces en el aire.
Según aficionados y testigos que han presenciado la cogida, el astado, de la ganadería de El Pilar, ha propinado "varias cornadas en la pierna" a un chico que había resbalado, se ha caído al suelo y el animal lo ha volteado en varias ocasiones.
Tras recibir atención médica in situ en el recinto taurino (han tenido que hacerle un torniquete para frenar la hemorragia), una ambulancia ha evacuado al joven en dirección a un centro hospitalario para evaluarlo con mayor profundidad.
Este martes, Dia del Bou, es el primer día con festejos taurinos de las fiestas patronales de Moncofa. Las siguientes exhibiciones tendrán lugar el sábado 25 (soltarán otro ejemplar de la ganadería El Pilar) y el martes 28 (exhibirán un toro de La Jotera).
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