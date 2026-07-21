Una nueva línea de 2,9 millones reforzará la red eléctrica del clúster cerámico de Castellón

La Generalitat ha autorizado la construcción de una nueva línea eléctrica de alta tensión que atravesará los términos municipales de Onda, Almassora y Castelló. La actuación, promovida por i-DE, la empresa distribuidora de Iberdrola, cuenta con un presupuesto de 2.877.288 euros y permitirá renovar la conexión entre las subestaciones de Corral del Cuervo y La Plana.

La resolución de la Dirección General de Energía y Minas, firmada el pasado 23 de abril y publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), concede la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto y declara la instalación de utilidad pública. Esta consideración implica la necesidad y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el trazado.

La compañía define la intervención como una repotenciación de la línea Corral del Cuervo-La Plana. El proyecto contempla sustituir la actual infraestructura de circuito simple por una nueva conexión de 132 kilovoltios y doble circuito, con el objetivo de incrementar tanto la capacidad como la fiabilidad de la red eléctrica de esta zona industrial.

La resolución administrativa contabiliza separadamente la longitud de los dos circuitos y sus distintos tramos, hasta alcanzar un total de 23.214 metros: 22.530 aéreos y 684 subterráneos. El primer circuito tendrá 11.571 metros, de los cuales 424 irán soterrados, mientras que el segundo alcanzará los 11.643, con 260 bajo tierra.

La infraestructura dispondrá de 47 apoyos, además de los pórticos de entrada en las subestaciones de Corral del Cuervo y La Plana, e incorporará conductores de fibra óptica.

Electrificación del sector cerámico

La intervención se encuadra en un paquete de actuaciones valorado en 11 millones de euros que anunció Iberdrola para modernizar y reforzar las infraestructuras eléctricas vinculadas a Corral del Cuervo. La compañía considera esta subestación un nudo vertebrador de la red eléctrica del área azulejera de la provincia.

Según explican desde la empresa, el fin último de las actuaciones planificadas es asegurar la futura demanda de potencia de la zona, especialmente la procedente de la industria cerámica. La distribuidora destaca que el sector ya ha iniciado su proceso de electrificación y necesitará una mayor capacidad eléctrica durante los próximos años.

La nueva línea no se limitará, por tanto, a sustituir el tendido existente, sino que permitirá aumentar la capacidad de una conexión estratégica para la red que da servicio al clúster cerámico castellonense.

El sistema de 132 kV de la subestación de La Plana cuenta con el respaldo de la red de transporte de Red Eléctrica, en los niveles de 400 y 220 kV, cuya potencia está previsto ampliar. La nueva conexión permitirá trasladar ese refuerzo hasta Corral del Cuervo, en Onda, y aumentar la capacidad y la fiabilidad de su sistema de 132 kV y de las redes de 66 y 20 kV vinculadas a la subestación.

Una actuación distinta de la línea hacia l’Alcora

La actuación es diferente de la línea entre Corral del Cuervo y la futura subestación Alcalatén, autorizada mediante otra resolución publicada en septiembre de 2025, como contó Mediterráneo. Ambos proyectos forman parte del plan de ampliación y renovación de la red eléctrica vinculada a la subestación de Onda, pero corresponden a trazados, municipios y expedientes distintos.

La resolución publicada el pasado septiembre ya citaba como una actuación independiente y todavía en tramitación la conexión con La Plana que ahora recibe la autorización de construcción. La otra línea discurrirá entre Onda y l’Alcora y tendrá como objetivo alimentar la futura subestación Alcalatén para atender el crecimiento previsto de la demanda eléctrica en el municipio alcorino.

Entre las actuaciones relacionadas, i-DE también incluye la reconfiguración de la subestación de Corral del Cuervo, que incorporará nuevas posiciones de línea y aumentará la flexibilidad de explotación de la red, así como la compactación y ampliación de la subestación de l’Alcora de 66 kV.

Desmontaje del tendido existente

La nueva instalación tendrá como consecuencia el cierre y desmantelamiento de la actual línea aérea de circuito simple entre Corral del Cuervo y La Plana. El tendido tiene una longitud de 9.674 metros, atraviesa Onda, Almassora y Castelló y, según señala la resolución, no consta inscrito en el registro correspondiente.

El proyecto supondrá así la renovación integral de esta conexión mediante una infraestructura de doble circuito, mayor capacidad y varios tramos soterrados.

Protección de las aves y de la 'pedra en sec' La autorización queda condicionada al cumplimiento de diferentes medidas ambientales. Antes del inicio de los trabajos, la promotora deberá contactar con el departamento de Medio Ambiente de Castellón para revisar la zona afectada y delimitar correctamente las obras. Al discurrir algunos tramos por terrenos forestales, también deberán aplicarse las normas de seguridad y prevención de incendios. Entre los apoyos 6 y 34 se instalarán, además, medidas destinadas a evitar la colisión y electrocución de aves. La resolución obliga igualmente a proteger las construcciones de pedra en sec que puedan encontrarse dentro del ámbito de actuación. Estas estructuras deberán balizarse y, en caso de resultar afectadas, tendrán que reconstruirse empleando la técnica tradicional original. La empresa no podrá situar zonas de almacenamiento de materiales, parques de maquinaria ni instalaciones auxiliares sobre espacios con vegetación natural. Al terminar las obras deberá retirar los materiales sobrantes, reparar posibles vertidos y restaurar tanto el terreno como las zonas cuya cubierta vegetal haya resultado alterada. Antes de comenzar los trabajos también será necesario obtener un informe de la conselleria competente en materia de patrimonio cultural. Si durante las excavaciones aparecen restos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos, la promotora tendrá que comunicarlo inmediatamente y adoptar las medidas necesarias para su protección y conservación.

Un expediente iniciado en 2019

La tramitación administrativa del proyecto comenzó el 15 de julio de 2019, cuando i-DE solicitó las autorizaciones y la declaración de utilidad pública. Tras recibir la propuesta varias alegaciones de diferentes propietarios y empresas titulares o arrendatarias de terrenos, en mayo de 2024 se emitió una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Posteriormente, en marzo de 2025, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas formuló una propuesta de resolución favorable al considerar que el proyecto estaba suficientemente detallado y cumplía los requisitos técnicos y administrativos.

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Una vez terminadas las obras, I-DE deberá solicitar la autorización de explotación para poner en servicio la instalación. La compañía dispone, con carácter general, de un plazo de 12 meses, aunque podrá solicitar prórrogas justificadas.