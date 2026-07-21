Todo listo en Nules para unas fiestas con máxima seguridad: dispositivo especial para los actos multitudinarios

La Junta Local de Seguridad se ha reunido hoy en Nules para tratar y coordinar diferentes asuntos relacionados con la seguridad de las fiestas de Sant Roc, que tendrán lugar del 1 al 16 de agosto en la Playa de Nules, y de las fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu que se celebrarán los días del 21 al 30 de agosto.

La junta ha estado presidida por el Alcalde de Nules, David García, y por la Subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, y ha contado con la presencia de la Concejal de Fiestas, Blanca Silvestre, y del Concejal de la Brigada Municipal, Ramón Lucas, junto a representantes de las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana y Policía Local, y de representantes del Parque de Bomberos, además forman parte también de esta junta representantes de Protección Civil, Cruz Roja, y Centro de Salud de Nules.

“Hemos solicitado colaboración y coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad para los días de fiestas, de manera que hemos repasado todos los actos de fiestas para ver los efectivos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana durante los días festivos tanto en la playa como en el pueblo. Por tanto, tendremos un dispositivo especial en los actos más multitudinarios”, señala el Alcalde de Nules y Concejal de Seguridad y Policía Local, David García.