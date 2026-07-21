Bienestar animal en Onda: 340 animales consiguen un nuevo hogar

El Ayuntamiento de Onda ha dado un nuevo impulso a su política de bienestar animal al incrementar de 6.000 a 10.000 euros el convenio de colaboración con la asociación protectora Segunda Oportunidad Onda, reforzando así los recursos destinados a la protección de los animales, el fomento de la adopción responsable y la gestión de las colonias felinas del municipio.

Con esta medida, el consistorio consolida un modelo de gestión basado en el respeto y la protección de la vida animal que, desde la implantación de la política de sacrificio cero en 2019, ha permitido que ningún animal recogido por los servicios municipales haya sido sacrificado por falta de espacio o tiempo. Durante este periodo, más de 340 animales han encontrado una nueva familia y más de 80 mascotas han podido regresar con sus propietarios.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que el bienestar animal "forma parte de nuestro modelo de ciudad y este incremento del convenio demuestra que seguimos apostando por dotar de más recursos a quienes realizan una labor imprescindible". "Queremos que Onda siga siendo un referente en protección animal, fomentando la adopción responsable y ofreciendo una segunda oportunidad a los animales que más lo necesitan", ha añadido.

Más recursos para seguir avanzando

El convenio permitirá reforzar el trabajo que desarrolla la asociación a lo largo de todo el año mediante campañas de sensibilización sobre la tenencia responsable, la promoción de la adopción, el cuidado y mantenimiento de los animales atendidos por la entidad, así como la gestión y control de las colonias felinas del municipio. Asimismo, la asociación continuará colaborando con el Ayuntamiento en las diferentes campañas de concienciación y educación ciudadana relacionadas con el bienestar animal.

El incremento de la aportación municipal responde al compromiso del Ayuntamiento por fortalecer la colaboración con las entidades que trabajan diariamente en la protección animal y seguir mejorando los recursos destinados a garantizar el bienestar de los animales abandonados o extraviados.

Onda Adopta, una segunda oportunidad

La colaboración con Segunda Oportunidad se enmarca dentro de la estrategia municipal de bienestar animal impulsada a través de Onda Adopta, el programa con el que el Ayuntamiento promueve la adopción responsable y acompaña a las familias durante todo el proceso para facilitar que cada animal encuentre un hogar definitivo.

La política municipal de bienestar animal se sustenta en una estrategia integral que une la colaboración con entidades especializadas, la promoción de la adopción responsable y las campañas de información dirigidas a la ciudadanía. Gracias a este trabajo conjunto, Onda se ha consolidado durante los últimos siete años como un municipio comprometido con la protección animal, demostrando que la gestión responsable y el respeto por la vida pueden avanzar de la mano.