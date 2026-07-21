Orpesa arranca las fiestas de San Jaime con el 'correfocs'

Orpesa entra este martes 21 de julio en sus fiestas de San Jaime. Las carcasas anunciadoras darán a las 19.00 la señal de salida a seis jornadas de celebración, con propuestas infantiles, festejos taurinos, música, tradiciones y deporte hasta el domingo 26.

El volteo general de campanas tendrá lugar a las 19.30 y la parroquia de San Jaime celebrará la misa de difuntos a las 20.00. La Colla de Dolçainers i Tabaleters Embolic Orpesa actuará a las 22.00 en la plaza Mayor.

La principal novedad de la jornada será el cambio de fecha del correfocs, que pasa a abrir la semana festiva. La Falla La Carrasca de Benicarló iniciará el recorrido a las 23.30 en la plaza de la Iglesia y finalizará en la plaza de toros.

Un miércoles lleno de novedades

La programación continuará este miércoles con el escape room Misión espacial, que partirá a las 11.00 desde el recinto multiusos. La aventura utilizará tabletas e inteligencia artificial y está dirigida al público infantil, juvenil y familiar, con plazas agotadas.

El salón de plenos acogerá a las 17.00 la presentación de San Jaime, una historia que contar, un libro infantil editado por la Concejalía de Fiestas y la Societat Orpesina de Cultura. La publicación recupera imágenes de antiguos programas, algunos del siglo XIX, para explicar a los niños cómo eran las fiestas y cómo han evolucionado. El acto incluirá un vídeo animado.

La tarde seguirá con un encierro infantil a las 18.00 en la plaza de toros y la actuación del mago e ilusionista James Garibo a las 20.00 en la plaza Mayor. La Noche del Grand Prix cerrará la jornada a medianoche en el coso taurino, con acceso hasta completar el aforo.

Festejos taurinos, actividades familiares y música

El programa incluye tres encierros al estilo oropesino, todos a las 13.00: el jueves con reses de Alberto Garrido, el viernes con animales de El Gallo y el domingo con la ganadería de Iván Miró.

Entre las novedades taurinas destacan el primer Concurso de Recortes de la peña Bous i Paciència, el jueves a las 23.30, y la cuarta edición del Concurso Nacional de Emboladores, el viernes a las 23.45.

Los niños también tendrán teatro, una globotraca, juegos, hinchables, el taller y pasacalles de farolets y un tobogán acuático gigante. La música reservará una de sus principales citas para el sábado 25, con un tardeo tributo a Extremoduro a las 21.00 en la plaza Mayor.

La celebración terminará el domingo con la orquesta Monkey Band y el castillo de fuegos artificiales de la pirotecnia Peñarroja, previsto a medianoche desde la calle Penyagolosa, junto al instituto.

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