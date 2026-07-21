Orpesa detecta dos 'taxis pirata' en una campaña policial con 17 positivos en alcohol y drogas

La Policía Local de Orpesa ha denunciado a dos conductores por ejercer presuntamente como taxis pirata durante la campaña especial de vigilancia de alcohol y drogas desarrollada en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). El dispositivo se llevó a cabo entre el 13 y el 19 de julio y permitió hacer controles a 327 vehículos.

Las pruebas practicadas se saldaron con doce denuncias por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Uno de los conductores fue, además, investigado por un presunto delito contra la seguridad vial al superar la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Otros cinco conductores dieron positivo por la presencia de drogas en el organismo.

Los agentes también investigaron a dos personas por circular sin permiso de conducción y a otra por un presunto delito de falsedad documental. A ello se suman diez denuncias por tener la ITV caducada y otras dos por carecer del seguro obligatorio.

La campaña permitió detectar igualmente a dos conductores que ejercían como taxi pirata, una actividad consistente en transportar pasajeros a cambio de dinero sin disponer de las correspondientes autorizaciones administrativas.

Finalmente, la Policía Local formuló otras 19 denuncias por distintas infracciones, como transportar a más ocupantes de los permitidos en un patinete, llevar a menores sin el sistema de retención infantil obligatorio, conducir de manera negligente o utilizar permisos de conducción no válidos.