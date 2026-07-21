Orpesa estrena un 'escape room' con IA y abre seis días de fiesta por San Jaime: todos los actos

Orpesa volverá a volcarse con sus fiestas de San Jaime desde este martes hasta el domingo 26 de julio. Seis jornadas que combinarán tradición, festejos taurinos, actividades infantiles, música, deporte y propuestas para disfrutar en familia, en plena temporada turística y con miles de personas pasando sus vacaciones en el municipio.

El programa incorpora este año varias novedades. Una de las que mayor expectación ha generado es el escape room Misión espacial, una aventura dirigida al público infantil, juvenil y familiar que utilizará tabletas e inteligencia artificial. La actividad se celebrará el miércoles 22 de julio, a las 11.00 horas, con salida desde el recinto multiusos. De hecho, las plazas ya están agotadas, según ha explicado el concejal de Fiestas, David Juárez.

La programación también estrena el primer Concurso de Recortes de la peña Bous i Paciència y suma una nueva publicación infantil destinada a acercar a los más pequeños la historia de las fiestas. A estas propuestas se une el cambio de fecha del correfocs, que este año pasa a celebrarse el martes, coincidiendo con la apertura de los actos, a las 23.30 horas, a cargo de la Falla La Carrasca, con salida desde la plaza de la Iglesia.

Actividades para disfrutar en familia

Las familias, y especialmente los niños, tendrán un peso destacado durante toda la semana. El Ayuntamiento ha reforzado este apartado aprovechando que los escolares se encuentran de vacaciones y que muchas pasan estos días en Orpesa.

Además del escape room espacial, habrá teatro familiar con El viaje de Rico, la actuación del mago e ilusionista James Garibo, un encierro infantil, la globotraca, juegos, talleres, hinchables y un gran tobogán acuático en la calle Doctor Fleming.

Los niños también podrán participar en el taller Haz tu farolet tradicional, previsto para el viernes 24 en el recinto multiusos. Los faroles elaborados con sandía protagonizarán posteriormente un pasacalles por las calles del centro hasta la plaza Mayor, donde serán encendidos y expuestos.

Un libro para descubrir la historia de San Jaime

Otra de las principales novedades llegará el miércoles 22, a las 17.00 horas, con la presentación en el salón de plenos del libro infantil San Jaime, una historia que contar, editado desde la Concejalía de Fiestas en colaboración con la Societat Orpesina de Cultura.

La publicación explicará a los más pequeños el origen y la evolución de las fiestas, cómo se celebraban antiguamente y la importancia que han tenido para el municipio. El contenido incluye imágenes de programas históricos, algunos fechados en el siglo XIX, y se acompañará de un vídeo animado.

La iniciativa da continuidad al libro de dibujos publicado con motivo del 60 aniversario de las fiestas y busca transmitir las tradiciones locales a las nuevas generaciones de una manera accesible y atractiva.

Publicación del Ayuntamiento de Oropesa del Mar sobre la programación de las fiestas.

El correfocs abre la celebración

Las fiestas arrancarán el martes 21 con el disparo de las carcasas anunciadoras, el volteo general de campanas y la misa de difuntos en la parroquia de San Jaime. Por la noche, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Embolic Orpesa actuará en la plaza Mayor.

El gran cambio de esta edición llegará a las 23.30 horas, cuando el correfocs de la Falla La Carrasca de Benicarló abra oficialmente el ambiente festivo. El recorrido partirá desde la plaza de la Iglesia y finalizará en la plaza de toros.

La jornada central se celebrará el sábado 25, festividad de San Jaime, con el volteo general de campanas y la misa en honor al patrón en la parroquia que lleva su nombre.

Novedades taurinas

El apartado taurino incorpora como principal estreno el I Concurso de Recortes de la peña Bous i Paciència, que se celebrará el jueves 23, a las 23.30 horas, con reses de la ganadería La Lucica, de Teruel.

También regresará el Concurso Nacional de Emboladores, que alcanza su cuarta edición. La cita, organizada por la Penya Sense DNI, reunirá el viernes 24 a cuadrillas procedentes de Sagunto-Canet de Berenguer, Colmenar de Oreja, Benassal, el Grau de Castelló, Zaragoza y Villahermosa-Puerto Mingalvo.

El programa mantiene además los tradicionales encierros al estilo oropesino, declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial, con reses de distintas ganaderías el 23, 24 y 26, a las 13.00. Habrá pruebas y exhibiciones de toros y vaquillas, desencajonadas, emboladas y vaquillas enfundadas durante varias jornadas.

La plaza de toros también acogerá el miércoles 22 la Noche del Grand Prix, un espectáculo cómico taurino por equipos dirigido a participantes mayores de edad, además del encierro infantil (18.00 horas) pensado para acercar esta tradición a los niños de una manera adaptada.

Música, teatro y fiesta nocturna

La música estará presente desde el inicio de las celebraciones. A las actuaciones de los dolçainers se sumarán un tardeo tributo a Extremoduro en la plaza Mayor (sábado 25, a las 21.00, en la plaza Mayor), la fiesta ‘Tumbalea Revolution’ y diferentes sesiones de DJ en el recinto multiusos.

La orquesta Monkey Band será la encargada de animar la última noche de las fiestas. Su actuación comenzará el domingo 26, a las 23.00 horas, en la plaza Mayor y continuará después del castillo de fuegos artificiales.

La programación cultural se completa con espectáculos de teatro, magia, el rastro de antigüedades, coleccionismo y artesanía Vilantic y el mercadillo de San Jaime, que se instalará en la explanada José Rivera Forner.

Deporte y tradiciones populares

Las fiestas también reservarán espacio para el deporte. El sábado se celebrará la XL Travesía a Nado ‘Platges d’Orpesa’, en la plaza Mallorca, mientras que el Club Náutico organizará durante el fin de semana la XXV Regata de San Jaime.

El domingo tendrá lugar el Día de la Bicicleta, una actividad popular con salida y llegada desde el Ayuntamiento que volverá a reunir a participantes de distintas edades.

El punto final llegará el domingo a medianoche con el castillo de fuegos artificiales de la pirotecnia Peñarroja. El espectáculo se disparará desde la calle Penyagolosa, junto al instituto, antes de que la orquesta retome la música en la plaza Mayor y despida seis días de celebraciones en honor a San Jaime.