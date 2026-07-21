El PP de Burriana pone en valor la inversión histórica de la Generalitat Valenciana para climatizar las aulas

El presidente del Partido Popular de Burriana, Alejandro Clausell, ha ensalzado la sensibilidad e implicación del gobierno autonómico con la comunidad educativa de la capital de la Plana Baixa. A través de un plan extraordinario del Consell, los diez centros docentes públicos del municipio recibirán un montante global de 101.500 euros destinados de forma directa a la climatización y el acondicionamiento térmico de sus aulas de cara al inicio del próximo curso escolar.

Desde el PP, han destacado que esta medida supone una respuesta valiente y eficaz a una problemática estructural y heredada que gobiernos anteriores no se han atrevido a solucionar. Por su parte, el también portavoz ha recordado que “las olas de calor y las temperaturas extremas en las aulas no son un fenómeno reciente, sino un fenómeno climático que se repite todos los años y que el Botànic dejó sin resolver. Frente a la inacción del pasado, el actual Consell del Partido Popular ha puesto inversiones encima de la mesa, movilizando un presupuesto histórico” de 8.000 millones de euros en educación que incluye el plan extraordinario de 16 millones de euros para los centros educativos —como complemento al programa EduClima de 140 millones— y que dejará 2.237.000 euros en la provincia de Castellón.

Para ello, en breve se iniciarán las transferencias de estos fondos especiales a las infraestructuras docentes de Burriana, con asignaciones que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro.

La distribución de las ayudas extraordinarias en el municipio se concreta de la siguiente manera: Centro de Educación Especial Pla d'Hortolans: 5.000 €

CEIP Cardenal Tarancón: 6.000 €

CEIP Roca Alcaide: 5.500 €

CEIP Jose Iturbi: 9.500 €

CEIP Novenes de Calatrava: 9.000 €

CEIP Padre Vilallonga: 5.000 €

CEIP Peñagolosa: 10.000 €

CEPA Historiador Viciana: 5.000 €

IES Jaume I: 21.500 €

IES Llombai: 25.000 €

Los equipos directivos de colegios e institutos podrán coordinar e implementar de manera ágil las mejoras oportunas en sistemas de aire acondicionado, ventilación y aislamiento térmico. De esta manera, se garantiza que en la vuelta a las aulas en septiembre, el alumnado y el personal docente disfruten de unas condiciones de habitabilidad y confort mejores que años anteriores tanto ante las elevadas como ante las bajas temperaturas.

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha querido poner de relieve que esta legislatura “está siendo de récord absoluto en materia de inversión educativa para la ciudad. Además de las ayudas urgentes para mitigar el impacto climatológico, el municipio cuenta con dos grandes proyectos escolares en marcha financiados por la Generalitat Valenciana, que suman un presupuesto conjunto de más de 24 millones de euros”. Por un lado, las nuevas instalaciones del IES Jaume I, que con una inversión superior a los 22 millones de euros dignificarán el aprendizaje de cerca de 1.200 alumnos que actualmente estudian en aulas provisionales. Por otro lado, la reforma integral y modernización del CEE Pla d'Hortolans, dotada con más de 2,1 millones de euros y centrada en la accesibilidad universal y la eficiencia energética.

A todo ello hay que sumar la consolidación de la gratuidad universal en la educación de 0 a 3 años por parte de la Generalitat Valenciana para el curso 2025/2026 que ha beneficiado directamente alrededor de 400 familias en Burriana, desglosados en 72 escolares de las aulas públicas autonómicas y 313 matriculados en la escuela infantil municipal y centros privados autorizados. Esta medida, permite el acceso a la escolarización a coste cero para las familias del municipio y conlleva una inversión por parte de la Conselleria de 1.086.000 euros anuales destinados a financiar los costes de las plazas en los centros de la capital de la Plana Baixa.

Para finalizar, el portavoz ha manifestado que “el Partido Popular cumple con la palabra dada a los vecinos de Burriana con 101.500 euros que se traducirán de inmediato en aulas más confortables y saludables mientras los gobiernos anteriores miraron hacia otro lado”, al mismo tiempo que ha añadido que “esta legislatura histórica de más de 24 millones de euros en infraestructuras y la gratuidad de cero a tres años para nuestra ciudad demuestra que, por fin, un gobierno autonómico escucha a la comunidad educativa”.