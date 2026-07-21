Paso de la Pila
Recuperan la conexión para caminantes y ciclistas entre las orillas de un río de dos pueblos de Castellón
La intervención del Consorcio Gestor del Paisaje Protegido recupera la funcionalidad del paso inundable, utilizado por senderistas y ciclistas
El Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars ha finalizado los trabajos de reparación del paso de la Pila, uno de los puntos que permiten atravesar el río a pie o en bicicleta y dar continuidad en la red de rutas e itinerarios que recorren este espacio natural protegido.
La intervención ha acondicionado los accesos al paso y ha reparado la conexión con la pasarela de hormigón, con el objetivo de recuperar la funcionalidad y facilitar el tráfico de ciclistas y caminantes entre los términos de Almassora y Burriana, en esta zona del tramo bajo del Millars. La actuación ha sido ejecutada por la empresa M. Simon y supervisada dentro del servicio de vigilancia y mantenimiento del Paisaje Protegido.
El paso de la Pila es un vado inundable de hormigón situado en el tramo bajo del río, a la altura del puente de la CV-18, que conecta las rutas existentes en las dos orillas. El paso es utilizado con frecuencia por senderistas, ciclistas y corredores, pero no está permitida la circulación de vehículos a motor. A causa de las avenidas del río o de los desembalses que caracterizan el paraje, es habitual que se deteriore o se erosione. Por este motivo, el Consorcio Gestor del Paisaje Protegido del Millars ha acometido estos trabajos de mantenimiento, reposición de grabas y reparación del firme para garantizar el acceso en condiciones de seguridad.
El Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars está integrado por los ayuntamientos de Almassora, Burriana y Vila-real, la Diputación de Castelló y la Generalitat Valenciana, y trabaja de manera coordinada en la protección, el mantenimiento y la divulgación de este espacio natural.
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