La Ruta de las Villas de Benicàssim se vuelve interactiva con QR, audioguías y recorridos a medida

La historia y la arquitectura de las villas del paseo marítimo de Benicàssim ya pueden descubrirse también desde el teléfono móvil. El Ayuntamiento ha culminado la renovación de los paneles informativos de este emblemático recorrido patrimonial con una señalética inteligente que incorpora códigos QR, contenidos digitales y audioguías inclusivas.

Los nuevos soportes permiten acceder de manera inmediata a una plataforma disponible en varios idiomas. La herramienta amplía la información que aparece físicamente en cada panel y ofrece al visitante la posibilidad de organizar un recorrido según sus intereses o seguir itinerarios ya configurados para conocer las particularidades de las villas y su papel en la historia turística del municipio.

La actuación forma parte del plan de señalética inteligente implantado en diferentes puntos de Benicàssim y busca transformar una visita tradicional en una experiencia más ágil e interactiva. El visitante puede avanzar por la ruta a su ritmo, seleccionar los contenidos que más le interesen y consultar información adicional durante el paseo.

Audioguías para una ruta más inclusiva

Uno de los principales avances está relacionado con la accesibilidad. La plataforma incorpora audioguías explicativas en varios idiomas, diseñadas especialmente para facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidad visual.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, considera que el proyecto supone “un paso más” dentro de la estrategia municipal de modernización turística. Según ha destacado, las nuevas herramientas permiten mejorar la experiencia de quienes visitan la localidad y poner en valor su patrimonio histórico y arquitectónico mediante recursos digitales accesibles.

La concejala de Turismo, Elena Llobell, ha incidido en que la renovación consolida la digitalización de los recursos turísticos del municipio y avanza hacia un modelo más innovador, interactivo e inclusivo, adaptado a las nuevas formas de viajar y descubrir un destino.

Una inversión cercana a los 100.000 euros

La renovación de la Ruta de las Villas se integra en un proyecto municipal de señalética inteligente que ha supuesto una inversión próxima a los 100.000 euros. Los trabajos se financian con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta actuación forma parte del programa global «Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año», dotado con una financiación total de 2.001.722 euros para modernizar los recursos turísticos y mejorar la experiencia de residentes y visitantes.