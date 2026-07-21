Sanitat invertirá 740.000 € para completar la ampliación del centro de salud de Moncofa

La Generalitat ha reservado una partida de 740.000 euros en los presupuestos autonómicos de 2026 para ejecutar la tercera fase de ampliación y mejora del centro de salud de Moncofa. La inversión permitirá completar la adecuación interior y el equipamiento de la nueva primera planta del edificio sanitario, un espacio que no figuraba en el proyecto inicial.

La dotación económica supone un nuevo impulso para unas obras consideradas estratégicas por el municipio y garantiza la culminación de una actuación destinada a aumentar la capacidad asistencial y adaptar las instalaciones al crecimiento demográfico registrado durante los últimos años.

El proyecto contempla la modernización integral del centro y la ampliación de los espacios destinados a la atención sanitaria, con el objetivo de mejorar el servicio que reciben tanto los vecinos como los miles de visitantes que llegan a Moncofa durante buena parte del año.

Una de las principales novedades de la intervención ha sido la incorporación de una primera planta que no estaba prevista inicialmente. Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad futura del centro y dotar a la localidad de unas instalaciones preparadas para responder a las necesidades sanitarias de las próximas décadas.

Los 740.000 euros consignados por la Generalitat se destinarán a completar la adecuación de este nuevo espacio y a instalar el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento una vez finalicen las obras.

El alcalde y diputado autonómico, Wences Alós, valora positivamente la inclusión de esta partida y ha destacado que la ampliación del centro de salud es «una de las actuaciones más importantes para el futuro del municipio».

Según el primer edil, la inversión «garantiza que el proyecto se complete con todas las prestaciones previstas», mientras que la nueva planta supone «un salto cualitativo muy importante respecto al proyecto original» y permitirá disponer de una mayor capacidad para atender las necesidades actuales y futuras de la población.

El munícipe también agradece el compromiso de la Generalitat con esta infraestructura sanitaria, que en abril visitó el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, para conocer de primera mano el avance de los trabajos.

La ampliación responde al crecimiento que Moncofa ha experimentado en los últimos años y al notable aumento de población que registra durante la temporada estival. Con estas obras, el municipio contará con un centro de salud más moderno, amplio y funcional, preparado para asumir una demanda asistencial creciente.