Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones

La playa del Morrongo acogerá el próximo viernes 25 de julio, a las 23.00 horas, la segunda edición del espectáculo aéreo de drones organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benicarló, una propuesta que vuelve después de la buena acogida del año pasado y que se ha consolidado como uno de los atractivos de la programación estival.

El espectáculo contará con 300 drones que dibujarán diferentes figuras en el cielo nocturno, hasta 17, mediante una coreografía sincronizada. El montaje tendrá una duración aproximada de 15 minutos y estará acompañado de música, para ofrecer una experiencia visual y sonora pensada para todos los públicos.

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Para disfrutar de la mejor perspectiva del espectáculo, se recomienda situarse en el paseo de Manuel Azaña, o también en la zona sur de la playa del Morrongo o en la avenida del Marqués de Benicarló, puntos desde los cuales se dispondrá de una visibilidad óptima de las figuras que formarán los drones.