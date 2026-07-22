Atentado contra el patrimonio histórico
Un acto vandálico mancha con aceite los muros de 'pedra en sec' de Borriol: la policía investiga los hechos
El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes
El Ayuntamiento de Borriol ha informado que la Policía Local ha abierto una investigación para identificar a la persona responsable de arrojar aceite sobre los muros de pedra en sec de l’Atzavara, una actuación que el consistorio considera un atentado contra el patrimonio histórico del municipio.
El vertido ha dejado manchas oscuras visibles en distintos puntos de las paredes, construidas con piedra y vinculadas al paisaje tradicional borriolense. La policía tratará ahora de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y localizar al autor para imponerle las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que pueda aportar datos sobre los hechos que se ponga en contacto con las autoridades, al considerar que cualquier información puede resultar útil para avanzar en la investigación.
Desde el consistorio han insistido en la necesidad de respetar y conservar el patrimonio local, y han recordado que su protección es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
- Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
- Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa