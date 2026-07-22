Un acto vandálico mancha con aceite los muros de 'pedra en sec' de Borriol: la policía investiga los hechos

El Ayuntamiento de Borriol ha informado que la Policía Local ha abierto una investigación para identificar a la persona responsable de arrojar aceite sobre los muros de pedra en sec de l’Atzavara, una actuación que el consistorio considera un atentado contra el patrimonio histórico del municipio.

El vertido ha dejado manchas oscuras visibles en distintos puntos de las paredes, construidas con piedra y vinculadas al paisaje tradicional borriolense. La policía tratará ahora de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y localizar al autor para imponerle las sanciones correspondientes.

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que pueda aportar datos sobre los hechos que se ponga en contacto con las autoridades, al considerar que cualquier información puede resultar útil para avanzar en la investigación.

Desde el consistorio han insistido en la necesidad de respetar y conservar el patrimonio local, y han recordado que su protección es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.