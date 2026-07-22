Empezó como alcalde y termina como secretario: se jubila tras 32 años de servicio en un pueblo de Castellón

Hay accidentes que traen consecuencias positivas. Así lo consideran en Navajas, donde José Alfredo Marco Escrig afronta sus últimas horas de trabajo después de 32 años de servicio en el Ayuntamiento. Durante los últimos ejercicios ha ocupado el puesto de secretario-interventor accidental, una denominación administrativa que el consistorio ha aprovechado para bromear al asegurar que aquel “accidente” le vino especialmente bien al pueblo.

Navajero de nacimiento y de corazón, Marco Escrig conoce la administración municipal desde prácticamente todos sus ángulos. Antes de incorporarse como trabajador del Ayuntamiento en 1994, fue alcalde de Navajas durante una legislatura (de 1987 a 1991). Posteriormente desempeñó diferentes puestos hasta asumir las funciones de secretario-interventor ante la falta de un habilitado nacional que cubriera la plaza.

Su llegada a este cometido se produjo, además, en una etapa especialmente complicada para el consistorio desde el punto de vista administrativo. La escasez de secretarios disponibles para trabajar en municipios pequeños obligó a buscar una solución interna y Marco Escrig aceptó el reto con el apoyo de GS Local, la empresa especializada en asesoramiento contable y jurídico contratada por el Ayuntamiento.

Publicación de Alternativa por Navajas en Facebook.

"Total implicación"

Desde el equipo de gobierno (Alternativa por Navajas) destacan que su trabajo ha ido mucho más allá de cumplir con sus obligaciones. Subrayan su “total implicación” en una época en la que la gestión municipal requería no solo conocimientos y dedicación, sino también “una implicación emocional para sacar adelante el pueblo”.

Durante estos años ha tratado de facilitar la tramitación de los procedimientos municipales “dentro de la más absoluta legalidad” y con transparencia, además de mantener una disponibilidad constante para atender las numerosas obligaciones que conlleva el puesto.

José Alfredo Marco Escrig cerrará esta etapa, según resaltan desde el consistorio, con los deberes hechos y dentro de plazo, tanto en la elaboración de las cuentas como en la preparación del presupuesto y el resto de tareas pendientes. Se marcha también con el reconocimiento de sus compañeros de trabajo, de los concejales y de los vecinos con los que ha compartido más de tres décadas de vida municipal.

Publicación del PP de Navajas en Facebook.

Acto de agradecimiento

Su jubilación será celebrada este viernes, a las 12.00 horas, con un acto de agradecimiento a las puertas del ayuntamiento de Navajas. El consistorio ha invitado a participar a todos los vecinos que quieran acompañarlo en su despedida.

Ahora comienza una nueva etapa en la que podrá dedicar más tiempo a su familia y, probablemente, a una de sus grandes pasiones: el Valencia CF. Por eso, desde el ejecutivo han elegido una despedida que encaja perfectamente con su conocido sentimiento valencianista: “Amunt, José Alfredo!”.