Almassora refuerza el mantenimiento de sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Almassora continúa reforzando el mantenimiento y la puesta a punto de las instalaciones deportivas municipales con una serie de actuaciones realizadas durante las últimas semanas con el objetivo de garantizar que los usuarios puedan disfrutar de unos espacios en las mejores condiciones.

El concejal de Deportes, Francisco Soriano, ha explicado que estas actuaciones forman parte del plan de mantenimiento continuo que desarrolla el consistorio para dar respuesta al creciente uso que registran las instalaciones deportivas municipales. «Cada vez son más los vecinos que utilizan nuestras instalaciones para practicar deporte y eso nos obliga a mantener un ritmo constante de inversiones y trabajos de conservación», ha señalado Soriano.

Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la reparación del pavimento del pabellón B del Polideportivo La Garrofera, la aplicación de dos capas de barniz antideslizante en la pista, el engrase de los elementos móviles de las canastas de los pabellones A y B, así como la sustitución de redes y ganchos de las porterías del pabellón B.

El concejal de Deportes de Almassora, Francisco Mertínez, en su visita a la Garrofera, uno de los recintods que han sido objeto de mejoras. / Mediterráneo

En el Centre Municipal de la Raqueta se han realizado trabajos de reparación del vallado, mientras que en los campos de fútbol de Boqueres se han llevado a cabo diversas actuaciones de reparación del cerramiento perimetral.

Asimismo, en el campo de fútbol José Manuel Pesudo se han ejecutado trabajos de reparación del sistema de agua caliente sanitaria y, en la piscina cubierta, se ha reparado la silla hidráulica destinada a facilitar el acceso al vaso a personas con movilidad reducida.

Además, durante estos días una empresa especializada está realizando una revisión integral de seguridad de todo el equipamiento deportivo municipal, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la máxima seguridad de los usuarios.

Próximas actuaciones

El concejal ha avanzado que este plan de mejora tendrá continuidad durante los próximos meses con nuevas actuaciones ya programadas, entre las que figuran el mantenimiento y la sustitución de distintos elementos de todas las porterías de fútbol de los campos de Boqueres y José Manuel Pesudo, previsto para el mes de agosto; la revisión y el mantenimiento de las pistas de pádel, incluidos los cristales y el pavimento; trabajos de conservación en los fondos de las pistas de tierra batida, así como diferentes actuaciones de mantenimiento en el césped de los campos de fútbol.

«Vamos a seguir trabajando para que Almassora disponga de unas infraestructuras deportivas a la altura de la intensa actividad que desarrollan nuestros clubes y deportistas», ha concluido Soriano.

En el terreno deportivo, cabe destacar la gran acogida que está teniendo la nueva zona multiusos de la playa, que incorpora espacios de calistenia y ping-pong, además de unas renovadas canchas de fútbol y baloncesto.