Burriana informa sobre los recursos para luchar contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y en colaboración con la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, ha celebrado una sesión informativa dedicada a dar a conocer los recursos asistenciales y de protección a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género.

El encuentro, que tuvo lugar en la sala de formación del Centro de Servicios Sociales, contó con la participación de personal técnico y agentes sociales con el objetivo de profundizar en la red pública de apoyo y garantizar que la información sobre estos recursos sea accesible para la ciudadanía y las personas afectadas.

Durante la jornada informativa impulsada por la Generalitat Valenciana se detallaron los diversos canales de atención y protección que ofrece la Administración autonómica. Entre ellos, se expuso el funcionamiento de la red de Centros Mujer, los centros residenciales, los programas de atención integral, recursos especializados como el Programa Alba, los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y las líneas de atención telefónica disponibles las 24 horas.

Implicación de toda la sociedad

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado la relevancia de esta iniciativa y ha recordado que «la lucha contra la violencia que sufren las mujeres requiere la implicación absoluta de toda la sociedad y de las instituciones públicas. Trabajar codo con codo con la Generalitat Valenciana nos permite reforzar la atención directa en nuestro municipio y asegurar que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida».

Además, Monfort ha señalado que «es imprescindible que tanto los profesionales como los propios vecinos conozcan al detalle las herramientas que existen para actuar con la máxima rapidez y eficacia ante cualquier situación de vulnerabilidad».