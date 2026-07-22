Cerca de 40 personas participan en una jornada de convivencia intercultural organizada por el CDR Palancia Mijares

Cerca de 40 personas de nacionalidad colombiana, venezolana, nigeriana y española participaron el pasado sábado 18 de julio en una jornada de convivencia intercultural organizada por el CDR Palancia Mijares en el paraje natural de Los Cloticos, en Bejís.

La actividad, que agotó sus plazas pocos días después de abrirse la inscripción, tenía como objetivo generar un espacio de encuentro y convivencia entre personas de diferentes orígenes a través del ocio compartido, el conocimiento del territorio y la participación en actividades grupales.

La jornada comenzó con diferentes dinámicas de presentación y juegos destinados a romper el hielo y facilitar que las participantes se conocieran. La respuesta del grupo fue muy positiva, con una participación activa y una actitud muy motivada para compartir experiencias y establecer nuevas relaciones.

Durante el día, las participantes realizaron una caminata hasta El Molinar, disfrutaron del entorno natural de Los Cloticos, compartieron una paella y pudieron refrescarse en el río.

Para muchas de las personas participantes, la excursión supuso también la oportunidad de descubrir por primera vez Bejís y el paraje de Los Cloticos. Sin embargo, uno de los aspectos más valorados de la jornada fue la posibilidad de ampliar sus relaciones más allá de sus círculos habituales.

Muchas de las participantes acudieron acompañadas de familiares o amistades, pero mostraron un interés especial por conocer al resto del grupo, intercambiar experiencias y establecer nuevos vínculos. "Fue muy bonito ver cómo las personas que habían acudido con su propio grupo de familiares o amistades se animaban a conocer a otras participantes y a compartir con ellas", explica el equipo del CDR Palancia Mijares.

La convivencia como herramienta de inclusión

Esta actividad forma parte del trabajo que el CDR Palancia Mijares desarrolla con la población migrante en las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares. La entidad acompaña a las personas en diferentes procesos relacionados con la inclusión social, el acceso a recursos y servicios, la formación y el conocimiento del entorno, pero también promueve espacios de ocio y encuentro que favorezcan la creación de vínculos y la participación en la vida comunitaria.

"La integración social no se produce únicamente a través de la atención individual o del acceso a determinados recursos. También necesita espacios donde las personas puedan conocerse, compartir experiencias y construir relaciones más allá de los estereotipos y los prejuicios", señalan desde la entidad.

En este sentido, desde el CDR Palancia Mijares destacan la importancia de generar oportunidades de convivencia en las que personas con diferentes orígenes puedan encontrarse en condiciones de igualdad y compartir experiencias cotidianas.

"Cuando nos damos la oportunidad de conocernos, los prejuicios pierden fuerza. Estas actividades permiten que las personas se vean más allá de su origen y que puedan descubrir todo aquello que tienen en común", apuntan desde el CDR.

Para el CDR Palancia Mijares, el objetivo es seguir generando este tipo de espacios en los que el ocio, el conocimiento del territorio y la participación se conviertan también en herramientas para fortalecer la comunidad y avanzar hacia una integración social real.