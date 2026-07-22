Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor

La vigilancia sanitaria de las playas se intensifica durante los meses de mayor afluencia, cuando miles de residentes y visitantes utilizan diariamente las zonas de baño. Estos controles permiten detectar posibles alteraciones en la calidad del agua y adoptar medidas preventivas hasta confirmar que se cumplen nuevamente las condiciones exigidas.

El Ayuntamiento de Peñíscola ha informado este miércoles del cierre temporal al baño de la Playa Sur, después de que los últimos análisis realizados por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana detectaran niveles elevados en uno de los parámetros microbiológicos de control.

La comunicación oficial, fechada el 22 de julio de 2026, se refiere a una muestra recogida el día anterior en el punto situado en el centro de la playa. Según el documento, el resultado supera el doble del valor máximo admisible en uno de los indicadores utilizados para detectar contaminación fecal, lo que apunta a una contaminación de origen residual.

Publicación de Facebook de infoajuntament.

Un nivel de E. coli superior al límite permitido

La muestra registró una concentración de 1.200 NMP por cada 100 mililitros de Escherichia coli, frente al valor máximo de referencia de 500 unidades por cada 100 mililitros.

En el momento de emitirse la comunicación, el resultado correspondiente a los enterococos intestinales todavía se encontraba pendiente. El límite máximo fijado para este segundo parámetro es de 200 unidades por cada 100 mililitros.

Ante estos resultados, la Generalitat solicitó al Ayuntamiento que procediera al cierre de la zona al baño, informara a la población en los accesos a la playa y en las postas sanitarias y, en caso de disponer de este distintivo, arriara la Bandera Azul.

Comunicado de la Generalitat

Nuevas muestras para determinar la reapertura

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental anunció la toma de una nueva muestra de agua en el mismo punto. La prohibición se mantendrá hasta que los análisis de seguimiento acrediten que el agua vuelve a presentar valores compatibles con una calidad apta para el baño.

El organismo autonómico también ha solicitado al consistorio un informe sobre las posibles causas de la contaminación detectada y sobre las actuaciones que se lleven a cabo para eliminarla.

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Por el momento, no se ha comunicado una fecha concreta para la reapertura. El Ayuntamiento mantiene la Playa Sur cerrada temporalmente al baño a la espera de los resultados de las nuevas analíticas.